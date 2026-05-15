Video / Šerak s lisicama na rukama, kapuljačom i pognutom glavom uz jake policijske snage priveden

Adnan Šerak i njegovi pomagači Irdin Spahić i Adna Radmilović izvedeni su iz prostorija MUP-a HNK i bit će prebačeni za Sarajevo, gdje će biti nastavljena njihova kriminalistička obrada.
On se prvo skrivao u Sarajevu, a onda je sinoć lociran na području Vrapčića, kada su uhapšeni Spahić i Radmilović
Šerak je s lisicama na rukama, kapuljačkom i pognutom glavom napustio prostorije MUP-a HNK.
Podsjećamo, Šerak je uhapšen po potrazi MUP-a KS zbog narušavanja sigurnosti, odnosno fizičkog napada na više osoba.
Šerak je tada uspio pobjeći policiji, a jutros je uhapšen nakon što ga je slučajni prolaznik prepoznao dok se skrivao u žbunju uz magistralni put M-17.
