Video / Vahidin Preljević: Trojka nakon izbora neće postojati, Dodik ih je uspio nadigrati

Gost novog izdanja „Avazovog intervjua“ bio je profesor na Filozofskom fakultetu UNSA Vahidin Preljević koji je govorio o aktualnim političkim temama, Šmitovoj ostavci, odnosima Amerika i Evrope, poziciji BiH, Dodikovom lobiranju i pasivnosti diplomatije iz Sarajeva, ali i o predstojećim izborima u oktobru.

1' – Šmit je htio ostati duže. Koliko se zna, on je htio ostati duže, zapravo je htio ostati sve do 2027. godine, najmanje, ali pritisak američke administracije je bio ipak prevelik, prejak i on je na kraju morao obznaniti ostavku.

2' – Očekuje se visoki predstavnik koji neće smetati američkim interesima, koji su očito u posljednje vrijeme isključivo ekonomske prirode, te također neće smetati ili neće stajati na putu aranžmanu koji je dogovoren sa čelnicima manjeg bosanskohercegovačkog entiteta, odnosno sa gospodinom Dodikom lani, odnosno jesenas.

3' – Sve ovo što se događalo, sam izbor gospodina Šmita prije pet ili šest godina, način na koji je on uglavnom djelovao ovdje, imao je i dobrih poteza, ali suspenzija Ustava, intervencija u Izborni zakon u izbornoj noći, nešto naprosto nečuveno za bilo koju demokratiju, sve to ide na teret i na dušu evropske diplomatije.

4' – Način odlaska Šmita ide na obraz EU.

5' – Problem je što mi faktički ne sudjelujemo ni na koji način u tom procesu. Kao što nismo sudjelovali ni u izboru gospodina Šmita, i tada i sada je naša diplomatija, naši politički predstavnici, potpuno uspavana.

6' – Ovdje sada vidimo da je odlazak gospodina Šmita uvjetovan, odnosno da je dobrim dijelom ishodovan dogovorom sa predstavnicima u RS.

7' – Pitanje kome adresira zamjerke kada kaže da je naša diplomatija uspavana.

8' – Mi neprestano nastojimo delegirati vlastitu odgovornost, prebaciti je prije svega međunarodnoj zajednici.

9' – Politika se postavlja pasivno, smatra se da će neko uraditi posao za nas.

10' – To što je Dodik znao za odlazak Šmita, a Konaković nije sve govori ko je imao prave informacije. I to je nešto što se ničim ne može opravdati. Pogotovo ako to neznanje i ta vrsta inferiornosti idu još uz neki arogantni, bahati stav ili neki bahati habitus u kojem se kritičari ušutkuju i nazivaju svakakvim pogrdnim riječima.

11' – Prije bi puno korisnije za sve nas, pa evo i za samog ministra vanjskih poslova, bilo da se malo zamisli, opet kažem, potrudit ću se da biram riječi, da preispita svoju dosadašnju politiku, kao i sve druge strukture u BiH, i da analiziraju uzroke koji su nas doveli dovde.

12' – Da li je Šmitov odlazak Dodikova pobjeda?

13' – Ja ne bih koristio pojam pobjede u ovom kontekstu zbog toga što je Dodik ipak neko ko je otišao sa funkcije i ko je morao ispoštovati odluke bh. sudova, što Ustavnog suda, što drugih sudova, i to je jako bitna činjenica.

14' – U svakom slučaju, on je imao više informacija, više je bio uključen u proces, iako je, podsjetimo, godinama bio pod sankcijama, što američkim, što evropskim. Dakle, toliko su njegovi koalicioni partneri bili nekompetentni da ih je i Dodik uspio nadigrati.

15' – Svejedno, rekao bih da je na jednoj razini Dodik ipak izgubio od institucija u BiH, ali je pobijedio svoje koalicione partnere i destabilizirao, odnosno nastavio održavati političku nestabilnost u BiH. Dodiku se apsolutno isplatilo lobiranje u Americi.

16' – Dodik u više navrata ponizio i Vladu RS i NSRS.

17' – Ne mislim da je sva ta operacija lobiranja bila na korist samom entitetu, pogotovo ne građanima tog entiteta, koji od toga ne žive ništa bolje, nego lično gospodinu Dodiku i njegovim saradnicima.

18' – Govorio je o Dodikovom lobiranju i usvajanju Zakona o Južnoj interkonekciji.

19' – Niko zapravo ne zna šta je sve bio sadržaj tog dogovora koji je Dodik sklopio sa ljudima oko Trumpa.

20' – O načinu lobiranja u ime države BiH.

21' – Možete ići, slikati se, imati dobre sastanke i tako dalje, ali za lobiranje u ovom smislu riječi, kakvom je pribjegao Dodik, morate izdvojiti sredstva.

22' – Vidjeli smo neke spontane akcije, neko je potpisivao nekakve ugovore, ali kasnije smo saznali da je to bilo na ivici neke legalnosti, da nije bilo sasvim adekvatno. To je očito bila jedna ad hoc akcija, sve da bi se pokazalo: „Evo, mi lobiramo u Sjedinjenim Američkim Državama.“

23' – Dodik lobira u Sjedinjenim Američkim Državama preko Izraela od 2005. ili 2006. godine.

24' – S obzirom na to da se nismo naučili tome i da nismo radili na tome da politički odrastemo, govorim sada kao zemlja u cjelini, teško je očekivati da ćemo se odjednom, nakon što nas američka administracija izbaci na ulicu jer smo kao odrasli i punoljetni i tako dalje, tako lako snaći.

25' – Probosanski politički blok može malo žustrije inicirati i da na taj način poveća svoje kapacitete, svoju političku moć, tako da postane manje ucjenjiv, da se smanji ucjenjivački potencijal političkih agentura susjednih država u našoj zemlji.

26' – Ovdje mislim na sve stranke koje su sada međusobno suprotstavljene i tako dalje, govorim o strankama koje barem nominalno jesu i srcem i dušom i interesom za Bosnu i Hercegovinu.

27' – Trojka je manje-više sve bitne resurse prepustila, odnosno strateške resurse prepustila drugoj ili trećoj strani.

28' – U mandatu Trojke se ništa bitno nije dogodilo. Nismo se pomakli na tom evropskom putu. Dobili smo taj status, ali dalje od tog statusa nismo odmakli. Pod dva, u približavanju NATO-u također se nismo puno pomjerili. Separatističe politike postale dominantnije.

29' – Dovoljno je spomenuti da se u mandatu ove Vlade zatvorila jedna Željezara i jedna Koksara.

30' – Sveokupni rad Trojke bi ocjenio katastrofalnim i ocjena ne može biti pozitivna.

31' – Biometrija je jedan od pozitivnijih poteza Kristijana Šmita.

32' – Utrka za člana Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda će biti jako neizvjesna, a isto to predviđam i za hrvatskog člana.

33' – Što se tiče stranaka predviđam drastičan pad stranaka Trojke. Ne očekujem da će oni biti u stanju nakon izbora obnoviti ovu koaliciju.

34' – Sumnjam da će kao Trojka biti dio vlasti, moguće da će se neka stranka iz Trojke prikloniti nekoj novoj većini.

35' – SDA, SDP, DF i SBB imaju stabilno biračko tjelo. Postoji mogućnost da se državna vlast ne formira nakon izbora.

36' – Postala je naučna fantastika da neko formira vlast ikada bez HDZ-a. To je Šmit omogućio.

37' – Trojka će izgubiti kao cjelina, a koliko će koja stranka izgubiti to ostaje da vidimo, ali oni neće imati kapacitet da formiraju vlast nakon izbora.

