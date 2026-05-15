Video / Uhapšen dok se skrivao u grmu: Adnan Šerak predat Tužilaštvu KS

Adnan Šerak je predat u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo, javlja "Avazov" reporter s lica mjesta.
U naselju Vrapčići sinoć je lociran i tada su uhapšeni njegovi pomagači Irdin Spahić i Adna Radmilović
Podsjećamo, za njim je bila raspisana potraga nakon što je maltretirao svog poznanika iz Ilijaša, premlatio ga i sve snimao mobitelom.
Prvo se skrivao u Sarajevu, pa onda je pobjegao u Mostar. U naselju Vrapčići sinoć je lociran i tada su uhapšeni njegovi pomagači Irdin Spahić i Adna Radmilović.
On je uspio da pobjegne, a jutros ga je kod Mostara prepoznao slučajni prolaznik, dok se skrivao u žbunju. On je alarmirao policiju, koja ga je kasnije uhapsila.
Kako je ranije potvrdio za portal "Avaza" advokat Omar Mehmedbašić, Šerak i Radmilović su se branili šutnjom tokom davanja izjave u PU Ilijaš.