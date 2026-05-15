Delegacija EU oštro osudila vandalski čin u Ferhadiji i pozdravili brzu reakciju nadležnih službi

Delegacija EU u BiH osudila je nemili događaj u Sarajevu, gdje je bačena crvena farba na radnje u ulici Ferhadija, gdje je iscrtan i simbol "4S".

Poručili su da ovaj vandalski čin oštro osuđuju.

- Pozdravljamo brzu reakciju policijskih organa, uključujući tretiranje incidenta kao navodnog zločina iz mržnje. Incident treba biti u potpunosti istražen, a počinioci privedeni pravdi - naglasili su.

O događaju je obaviješten i dežurni tužilac, a djelo je okvalifikovano kao "Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti".