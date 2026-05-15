Potvrđena optužnica protiv bivše direktorice komunalnog preduzeća iz Bosanskog Petrovca

Općinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Repija Nade iz Bosanskog Petrovca, ranije direktorice „Komunalno“ d.o.o. Bosanski Petrovac zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Optuženoj se stavlja na teret da je iskorištavanjem svojih ovlaštenja direktorice komunalnog preduzeća iz Bosanskog Petrovca pribavila korist licu K.B. u vidu zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme.

Naime, optužena je sa navedenim radnikom zaključila 3 ugovora o radu na određeno vrijeme bez prethodnog obaveznog javnog oglašavanja upražnjenog radnog mjesta, iako je bila svjesna da je isti u toku 2023. godine u komunalnom preduzeću prethodno proveo na radu maksimalan broj dana za koji se prema Uredbi o postupku prijema u radni odnos može zasnovati radni odnos na određeno vrijeme bez javnog oglašavanja. Dakle, direktorica Repija je postupala suprotno navedenoj Uredbi kojom je određeno da je izuzetak od obaveznog javnog oglašavanja prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 180 dana jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je istom optužnicom stavilo prijedlog da se Repiji Nadi izrekne mjera zabrane obavljanja funkcije direktora, te je sudu predloženo izvođenje nekoliko desetina materijalnih dokaza.