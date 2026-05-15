"Avaz" saznaje: Tužilaštvo KS će predložiti pritvor za Adnana Šeraka, Adna Radmilović puštena na slobodu

Tužilaštvo KS će predložiti pritvor za Adnana Šeraka, koji je jutros uhapšen na području Mostara, potvrdio je za portal "Avaza" njegov advokat Omar Mehmedbašić.

Adna Radmilović je u Tužilaštvu KS saslušana u svojstvu svjedoka te je puštena na slobodu. Šerak se i tokom ispitivanja u Tužilaštvu, kao i ranije u PS Ilijaš, branio šutnjom, rekao nam je njegov advokat.

Podsjećamo, Adna Radmilović je uhapšena sinoć na području Vrapčića, zajedno s Irdinom Spahićem, jer su se nalazili zajedno u automobilu s Adnanom Šerakom za kojim je MUP KS ranije raspisao potragu. Tada je Šerak uspio pobjeći, no jutros ga je prepoznao slučajni prolaznik dok se skrivao u grmu u blizini magistralnog puta M-17, te alarmirao policiju, nakon čega je uhapšen.

Podsjećamo, za njim je bila raspisana potraga nakon što je maltretirao svog poznanika iz Ilijaša, premlatio ga i sve snimao mobitelom. Prvo se skrivao u Sarajevu, pa onda je pobjegao u Mostar.