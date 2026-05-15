SARAJEVO

"Avaz" saznaje: Tužilaštvo KS će predložiti pritvor za Adnana Šeraka, Adna Radmilović puštena na slobodu

Šerak se i tokom ispitivanja u Tužilaštvu, kao i ranije u PS Ilijaš, branio šutnjom, rekao nam je njegov advokat

Adnan Šerak. Avaz

Piše: Sedin Spahic

prije 1 sat 11 minuta

Tužilaštvo KS će predložiti pritvor za Adnana Šeraka, koji je jutros uhapšen na području Mostara, potvrdio je za portal "Avaza" njegov advokat Omar Mehmedbašić.

Adna Radmilović je u Tužilaštvu KS saslušana u svojstvu svjedoka te je puštena na slobodu.

Šerak se i tokom ispitivanja u Tužilaštvu, kao i ranije u PS Ilijaš, branio šutnjom, rekao nam je njegov advokat.

Podsjećamo, Adna Radmilović je uhapšena sinoć na području Vrapčića, zajedno s Irdinom Spahićem, jer su se nalazili zajedno u automobilu s Adnanom Šerakom za kojim je MUP KS ranije raspisao potragu.

Tada je Šerak uspio pobjeći, no jutros ga je prepoznao slučajni prolaznik dok se skrivao u grmu u blizini magistralnog puta M-17, te alarmirao policiju, nakon čega je uhapšen.

Podsjećamo, za njim je bila raspisana potraga nakon što je maltretirao svog poznanika iz Ilijaša, premlatio ga i sve snimao mobitelom.

Prvo se skrivao u Sarajevu, pa onda je pobjegao u Mostar. 

Omar Mehmedbašić. Avaz

# TUŽILAŠTVO KS
# ADNAN ŠERAK
