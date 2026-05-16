Pojavio se novi snimak brutalnog napada na stranca u Hrvatskoj: Mladići i djevojke pretukli Sirijca

Policijska uprava primorsko-goranska istražuje napad na 25-godišnjeg sirijskog pomorca koji je u noći s 31. januara na 1. februar pretučen i opljačkan na riječkoj rivi tokom Riječkog karnevala.

Snimak nasilja pojavio se na društvenim mrežama tek sada, iako se napad dogodio prije oko tri i po mjeseca. Na snimku se vidi kako dvojica mladića udaraju stranog državljanina šakama i nogama, a nakon što su ga oborili na tlo, nastavljaju s premlaćivanjem. Jedan od njih mu je, prema opisu događaja, skočio na prsa.

Nakon toga su mu, kako se vidi na snimci, prišle i dvije djevojke koje su ga također udarale nogama. U pozadini se čuje kako govore da je pretučeni muškarac ranije udario njihovu prijateljicu, dok jedan od mladića žrtvi govori: "Ovo je Evropa" i da se tu "ne tuku žene". Na snimku se čuje i poziv da se njegov telefon baci u more, što je potom i učinjeno.

Policija je saopćila da se radi o razbojništvu nad 25-godišnjim stranim državljaninom, pomorcem na stranom brodu. Napadači su mu tom prilikom nanijeli povrede i ukrali mobitel i 200 eura. Nakon ukazane medicinske pomoći podnesena je krivična prijava zbog razbojništva i teške tjelesne povrede, a pomorac je potom s ostatkom posade isplovio iz riječke luke.

Iz policije navode da ranije nisu imali saznanja o postojanju snimka te da lokacija događaja nije bila pokrivena videonadzorom javnog prostora.

Sada će detaljno analizirati objavljeni materijal, koji bi mogao pomoći u identifikaciji počinilaca, dok se istraga, prema neslužbenim informacijama, može proširiti i na osobe koje su snimak posjedovale, ali ga nisu prijavile.