"AVAZ" SAZNAJE

Određen jednomjesečni pritvor Adnanu Šeraku: Prebačen je u KPZ Igman

On se sumnjiči za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, a zbog napada na jednu osobu u Ilijašu

Adnan Šerak.

Piše: Sedin Spahic

prije 37 minuta

Općinski sud u Sarajevu je na prijedlog Tužilaštva KS odredio jednomjesečni pritvor Adnanu Šeraku, potvrdio je za portal "Avaza" njegov advokat Omar Mehmedbašić.

Šerak je prebačen u KPZ Igman.

Podsjećamo, on se sumnjiči za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, a zbog napada na jednu osobu u Ilijašu.

Ipak, osim samog krivičnog djela, bitan segment je bio i to da se on danima skrivao od policije.

MUP KS je za njim raspisao potragu, a on se prvo skrivao u Sarajevu, a onda i u Mostaru gdje je uhapšen.

Prvo je lociran u naselju Vrapčići, gdje je uspio pobjeći policiji, a onda ga je ujutro pored magistralnog puta u grmu vidio slučajni prolaznik, koji ga je uspio prepoznati i prijavio policiji.

Inače, Adnan Šerak je lice koje je od ranije poznat policiji. Prošle godine je izašao iz zatvora nakon što je bio osuđen zbog protupravnog lišenja slobode i nanošenja tjelesnih povreda. On je tada muškarca držao zarobljenog u njegovom stanu u naselju Švrakino Selo.

Više puta je osuđivan, a ima presudu i za ubistvo, kada je nasmrt pretukao Dženana Džaku, osuđenika iz Sarajeva. Osuđivan je i za pokušaje ubistva Dragana Jeftića i Irfana Osmića.

Za njim se tragalo i 2018. godine kada se nije vratio s dopusta, a koji je dobio kako bi roditeljima pomogao u cijepanju drva.

Omar Mehmedbašić.

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# TUŽILAŠTVO KS
# ADNAN ŠERAK
