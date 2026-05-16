Detalji užasa: Odsječenu ruku izvukao iz balirke i odnio do kuće, ranu stegao peškirom

Nakon operacije koja je sinoć, 15. maja, izvedena u Univerzitetskom kliničkom centru Niš, 21-godišnji D. Dž. iz sela Grabovica kod Kuršumlije nalazi se u vještačkoj komi.

Informaciju je za Kurir potvrdila direktorica Doma zdravlja Kuršumlija Uranija Petrović, navodeći da će mladiću sutra biti urađena transplantacija kože, te da je u vještačkoj komi kako bi organizam mirovao.

Do povreda je došlo kada mu je mašina za baliranje sijena potpuno odsjekla ruku do ramena. Nakon nesreće, mladić je transportovan u niški Klinički centar, gdje je odmah operisan.

Incident se dogodio jučer oko 17 sati, dok je mladić radio sam pored mašine. U teškom stanju uspio je, uz pomoć komšije, izvući odsječenu ruku i odnijeti je do kuće, nakon čega je ranu previo peškirom. Majka ga je potom odvezla u Dom zdravlja Kuršumlija.

Iz Doma zdravlja je hitno prebačen u bolnicu u Prokuplju, gdje nije bilo plastičnog hirurga. Zbog nedostatka slobodnih sanitetskih vozila, uz saglasnost direktorice Uranije Petrović, organizovan je transport u Niš, uz policijsku pratnju.

U Univerzitetskom kliničkom centru Niš ljekari su ga operisali do kasno u noć, a sada slijedi period oporavka organizma prije planirane transplantacije kože.

Mještani Grabovice su potreseni nesrećom i navode da je mladić u trenutku nesreće bio pri svijesti i čak požurivao majku da što prije krenu ka ljekarima.