Ambešković negira da ga je Šerak ošamario: Narušava mi se ugled, ko bude širio lažne informacije, ide tužba

Šerak i Ambešković. Facebook - Screenshot / Bljesak
Nakon što se u pojedinim medijima i na društvenim mrežama pojavila informacija da je za Adnanom Šerakom raspisana potraga zbog napada na Nedžmina Ambeškovića, on je to sve negirao na društvenim mrežama.
- Povodom neistinitih objava koje kruže po pojedinim portalima, obavještavam javnost da su navodi o tome da me je Šerak ošamario potpuno netačni i predstavljaju grubu klevetu. Protiv svih koji budu širili lažne informacije poduzet ću zakonom predviđene mjere, uključujući krivične prijave i tužbe zbog narušavanja mog ugleda i širenja neistina - poručio je Ambešković.
Podsjećamo, za Šerakom je raspisana potraga zbog napada na jednu osobu u Ilijašu zbog krivičnog djela ugrožvanja sigurnosti.
Šerak se prvo skrivao od policije u Sarajevu, a onda je pobjegao u Mostar. Policija ga je prvo locirala u Vrapčićima, no uspio je da im pobjegne. Nakon toga ga je jučer ujutro uočio slučajni prolaznik da se skriva u grmu u blizini magistralnog puta M-17. On je pozvao policiju te je tada i uhapšen.
Na prijedlog Tužilaštva KS njemu je određen jednomjesečni pritvor zbog straha od bjekstva.
Inače, Adnan Šerak je lice koje je od ranije poznat policiji. Prošle godine je izašao iz zatvora nakon što je bio osuđen zbog protupravnog lišenja slobode i nanošenja tjelesnih povreda. On je tada muškarca držao zarobljenog u njegovom stanu u naselju Švrakino Selo.
Više puta je osuđivan, a ima presudu i za ubistvo, kada je nasmrt pretukao Dženana Džaku, osuđenika iz Sarajeva. Osuđivan je i za pokušaje ubistva Dragana Jeftića i Irfana Osmića.
Za njim se tragalo i 2018. godine kada se nije vratio s dopusta, a koji je dobio kako bi roditeljima pomogao u cijepanju drva.
