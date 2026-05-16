Ambešković negira da ga je Šerak ošamario: Narušava mi se ugled, ko bude širio lažne informacije, ide tužba

Nakon što se u pojedinim medijima i na društvenim mrežama pojavila informacija da je za Adnanom Šerakom raspisana potraga zbog napada na Nedžmina Ambeškovića, on je to sve negirao na društvenim mrežama.

- Povodom neistinitih objava koje kruže po pojedinim portalima, obavještavam javnost da su navodi o tome da me je Šerak ošamario potpuno netačni i predstavljaju grubu klevetu. Protiv svih koji budu širili lažne informacije poduzet ću zakonom predviđene mjere, uključujući krivične prijave i tužbe zbog narušavanja mog ugleda i širenja neistina - poručio je Ambešković. Podsjećamo, za Šerakom je raspisana potraga zbog napada na jednu osobu u Ilijašu zbog krivičnog djela ugrožvanja sigurnosti.

Šerak se prvo skrivao od policije u Sarajevu, a onda je pobjegao u Mostar. Policija ga je prvo locirala u Vrapčićima, no uspio je da im pobjegne. Nakon toga ga je jučer ujutro uočio slučajni prolaznik da se skriva u grmu u blizini magistralnog puta M-17. On je pozvao policiju te je tada i uhapšen. Na prijedlog Tužilaštva KS njemu je određen jednomjesečni pritvor zbog straha od bjekstva.