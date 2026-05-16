Tužilaštvo objavilo rekonstrukciju slučaja zbog kojeg je "pao" šef beogradske policije: Nešović ubijen, pronađen pasoš BiH

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopćilo je da je Aleksandar Nešović ubijen.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv deset osoba zbog sumnje da su učestvovale u različitim krivičnim djelima povezanim s teškim ubistvom A. N., za kojim se ranije tragalo.

Prema naredbi o provođenju istrage, Saša V. (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci počinili krivično djelo teškog ubistva, kao i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja te izazivanje opće opasnosti.

Pomaganje počiniocima

Danka V. (42) osumnjičena je za nedozvoljeno držanje i promet oružja, dok se više policijskih službenika, među kojima su Veselin M. (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46), terete za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć počiniocima nakon izvršenja djela.

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za neprijavljivanje krivičnog djela, a Vuk Š. dodatno i za pomoć počiniocima nakon izvršenja krivičnog djela, dok se Dejan S. (50) tereti za pomaganje počiniocima nakon izvršenja djela.

Devet osumnjičenih je saslušano, a svi su se branili šutnjom, odnosno iskoristili zakonsko pravo da ne iznose odbranu. Veselin M. je ranije saslušan i tada je iznio odbranu, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana. Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo pritvor i za ostale osumnjičene.

Prema navodima tužilaštva, A. N. je 12. maja 2026. godine u večernjim satima u beogradskom restoranu „27“ lišen života nakon što je prethodno pozvan da dođe na sastanak radi navodnog razrješenja nesuglasica.

Sumnja se da su ga Saša V. i Mario S. pozvali, uz sugestiju da dođe bez obezbjeđenja. Nakon što je prvobitno odustao, A. N. se nakon ponovnog poziva vratio u restoran, gdje je došlo do sukoba.

Više hitaca

Prema istrazi, Saša V. je potom ispalio više hitaca u pravcu A. N. i usmrtio ga, dok se Danka V. tereti da je prethodno nelegalno obezbijedila i predala oružje koje je korišteno u zločinu.

Nakon ubistva, Dejan S. je, prema sumnjama, pomogao osumnjičenima u bijegu, prevozeći ih kroz više lokacija. Pregledom njegovog vozila pronađena je putna isprava na ime Saše V., jedna putna isprava BiH na ime Saše V., novac u iznosu od 10.000 eura, putna isprava i lična karta na ime Mario S, kao i vozačka dozvola i saobraćajna dozvola za vozilo marke "Audi Q8" izdata na isto ime.

Tužilaštvo je saopćilo da se, u saradnji s policijom, nastavlja istraga i potraga za svim okolnostima slučaja, a prema prikupljenim dokazima, A. N. je ubijen u noći između 12. i 13. maja 2026. godine.

Podsjećamo, zbog ovog slučaja je "pao" šef beogradske policije Veselin Milić, koji je u međuvremenu smijenjen s pozicije.