Muškarac optužen za pokušaj ubistva u bh. gradu: U ugostiteljskom objektu nožem ranio poznanika

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv M.N. (34) iz Trebinja zbog sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva, nakon incidenta koji se dogodio u Foči početkom januara 2026. godine.

Optužnicu je potvrdio Okružni sud u Trebinju, a prema navodima tužilaštva, sve se odigralo 5. januara oko 12.16 sati na terasi ugostiteljskog objekta ‘Una’.

Kako se navodi, incidentu su prethodili ranije narušeni odnosi između optuženog M.N. i oštećenog M.K., koji su bili povezani s navodnim dugom i izbjegavanjem kontakta.

Tokom susreta došlo je do verbalnog sukoba, nakon čega je, prema optužnici, M.N. nožem zadao ubod M.K. u lijevu stranu stomaka, nanijevši mu teške tjelesne povrede opasne po život.

Povrijeđeni muškarac hitno je operisan u Univerzitetskoj bolnici Foča, gdje su mu konstatovane ozbiljne povrede trbušnog zida, uključujući oštećenje crijeva i trbušne maramice. Istraga u ovom slučaju je u toku.