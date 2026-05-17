TRAGAJU ZA UBICOM

Muškarac ubio mladića na terasi porodične kuće i pobjegao

Prema informacijama policije, osumnjičeni je i ranije bio poznat organima reda

Hrvatska policija.

M. Až.

prije 34 minute

Muškarac star 50 godina usmrtio je hicima iz vatrenog oružja 19-godišnjeg mladića u subotu oko 23:05 sati na terasi porodične kuće u Drnišu, saopćila je šibenska policija, piše Slobodna Dalmacija.

Mladić, državljanin Hrvatske, podlegao je povredama zadobijenim u pucnjavi.

Policijski službenici trenutno provode kriminalističku istragu s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i detalja ovog slučaja.

Na terenu se nalazi veći broj pripadnika policije, a u toku je intenzivna potraga za osumnjičenim napadačem.

Prema informacijama policije, osumnjičeni je od ranije poznat organima reda. Protiv njega je 2023. godine podnesena prijava Općinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku zbog krivičnog djela “Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih materija”.

# UBISTVO
# HRVATSKA
