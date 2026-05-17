Mladić (19) ubijen u Drnišu: Ubio ga muškarac kojem je dostavio hranu

U Drnišu je sinoć ubijen 19-godišnji mladić, dok policija intenzivno traga za 50-godišnjim osumnjičenim koji je nakon pucnjave pobjegao s mjesta događaja.

Prema informacijama Policijske uprave šibensko-kninske, zločin se dogodio oko 23:05 sati na terasi porodične kuće u Drnišu. Kako se navodi, 50-godišnji K. A. je iz vatrenog oružja pucao u 19-godišnjeg hrvatskog državljanina, koji je na mjestu preminuo od zadobijenih povreda.

Ubio dostavljača hrane

Kako prenosi Jutarnji list, ubijeni mladić je kao dostavljač hrane donio narudžbu na adresu osumnjičenog, nakon čega je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, došlo do pucnjave.

Tokom noći policija je saopćila da je na terenu bio veliki broj službenika te da se provode mjere potrage za počiniocem, kao i kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Dodaje se da je osumnjičeni od ranije poznat policiji, te da je protiv njega 2023. godine podnesena krivična prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija.

"Tempirana bomba"

Prema pisanju novinarke Jutarnjeg lista Hajdi Karakaš Jakubin, K. A. je ranije osuđen za ubistvo počinjeno sredinom devedesetih godina. Tada je nožem usmrtio i šipkom pretukao mladu djevojku iz komšiluka, zbog čega je kasnije osuđen na 12 godina zatvora uz obavezno psihijatrijsko liječenje. Kaznu je odslužio, a nakon izlaska na slobodu, prema navodima mještana, bio je poznat po nasilnom ponašanju i prijetnjama.

Jedna mještanka je za Jutarnji list izjavila: "Zakazao je cijeli sistem u njegovom slučaju. Imamo pravo biti ljuti i ogorčeni. Ubijeno je dijete koje je pokušavalo zaraditi. Prije mjesec dana potukao se s jednim čovjekom. Da mu je tada barem pretresen dom, vjerujem da bi oružje bilo pronađeno. On je psihički nestabilna osoba i treba nadzor."

Potraga za osumnjičenim i dalje traje, kao i istraga o svim okolnostima ubistva 19-godišnjaka.