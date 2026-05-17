Osuđivani ubica ubio 19-godišnjeg dostavljača: On mu nosio pizzu jer se kolega bojao

Prema nezvaničnim informacijama Slobodne, ubijeni 19-godišnjak, učenik završnog razreda iz Drniša, radio je vikend smjenu u lokalnoj pizzeriji kako bi zamijenio kolegu. Kada je stigla narudžba Kristijana Aleksića, osobe koju su u Drnišu mnogi izbjegavali zbog straha, kolega koji je trebao obaviti dostavu rekao je da se boji i da ne želi ići. Tada je 19-godišnjak navodno rekao da će on otići i da neće biti problema.

Policija je blokirala šire područje Drniša i intenzivno traga za osumnjičenim. Pretpostavlja se da se Kristijan Aleksić sklonio u gusto pošumljeno područje, zbog čega se teren pretražuje i uz pomoć dronova, piše Slobodna Dalmacija .

Jake policijske snage, uključujući i pripadnike Specijalne policije, intenzivno tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem iz Drniša, osumnjičenim za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pizze. Mladić je ubijen u subotu oko 23 sata na terasi porodične kuće osumnjičenog, gdje je u njega ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja. Potraga traje cijelu noć i jutro, no zasad bez uspjeha.





Nije potpuno jasno šta se tačno dogodilo po dolasku na adresu. Činjenica je da je mladić izašao iz dostavnog vozila i krenuo prema kući. U tom trenutku odjeknuli su hici, nakon čega je pogođeni mladić pao. Njegov kolega je u panici pobjegao s mjesta događaja i odmah pozvao policiju.

Osumnjičeni već ranije ubijao

Kristijan Aleksić je ranije poznat policiji i pravosuđu. Županijski sud u Splitu ga je 2002. godine osudio na 12 godina zatvora zbog teškog ubistva 24-godišnje Marijane Sučević, počinjenog u maju 1994. godine. Prema ranijim navodima iz sudskog postupka, žrtvu je napao nožem, a zatim i metalnom šipkom, nakon čega mu je izrečena i mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja.

Prema policijskim podacima, Aleksić je i ranije prijavljivan zbog oružja. Protiv njega je 2023. godine podnesena krivična prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih sredstava. Istražitelji sada utvrđuju iz kojeg oružja je ubijen 19-godišnjak i kako je osumnjičeni došao do njega.

"Godinama sije strah"

Stanovnici Drniša za Jutarnji list tvrde da je Aleksić godinama izazivao strah među dijelom građana i često ulazio u sukobe. Jedna mještanka opisala ga je kao "tempiranu bombu" i navela da je bio psihički nestabilan te da se nikada nije moglo znati kako će reagovati.

Prema istim navodima, prije oko mjesec dana navodno se sukobio s jednim muškarcem, nakon čega su pojedini mještani smatrali da je trebalo detaljnije provjeriti njegovo posjedovanje oružja. Policija zasad nije komentarisala te tvrdnje, a istraga i potraga za osumnjičenim i dalje traju.