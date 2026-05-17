Poznat identitet muškarca koji je ubio maturanta u Drnišu: Prvo ubistvo počinio s 18 godina, djevojku je izbo nožem 17 puta

Brutalno ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pizze u Drnišu, koje se dogodilo u subotu navečer, šokiralo je cijeli drniški kraj, dok policija i dalje traga za osumnjičenim Kristijanom Aleksićem, koji je i ranije bio osuđivan za teško ubistvo. Ubistvo iz 1994. Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o muškarcu koji je već proveo godine iza rešetaka zbog svirepog ubistva 22-godišnje Marijane Sučević, počinjenog 1994. godine u Primorskom Docu.

Aleksić je tada, prema navodima iz istrage, sačekao djevojku na putu prema kući u Prgometu, a potom je više puta ubo posebno naoštrenim nožem za hljeb. Marijana Sučević pokušavala se odbraniti rukama i nogama, ali ju je napadač nastavio ubadati u prsa, a zatim udarao metalnom šipkom po glavi. Dok je puzala, ponovo joj je zario nož u leđa. Djevojka, koja je radila u bolničkoj praonici u Splitu, preminula je od čak 17 ubodnih rana, a njeno tijelo pronađeno je tek narednog dana. Ubistvo je godinama bilo neriješeno, sve do ljeta 2001. godine, kada je Aleksić u policijskoj stanici u Kaštelima priznao zločin. Kasnije je tokom suđenja promijenio iskaz i povukao priznanje, odbijajući odgovarati na pitanja.