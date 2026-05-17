Ovo je muškarac koji je ubio maturanta koji mu je dostavio pizzu: Policija upozorava da je opasan i vjerovatno naoružan

Policija je objavila fotografiju Kristijana Aleksića, rođenog 1976. godine, za kojim od sinoć intenzivno traga zbog sumnje da je u Drnišu ubio 19-godišnjeg dostavljača pizze.
Zločin se, prema dosadašnjim informacijama, dogodio oko 23:05 sati.
POTRAGA U TOKU
U potragu su uključene sve raspoložive policijske jedinice, kao i specijalna oprema i tehnika
Kristijan Aleksić. PU šibensko-kninska
U potragu su uključene sve raspoložive policijske jedinice, kao i specijalna oprema i tehnika.
Policija je uputila ozbiljno upozorenje građanima.
- Upozoravamo građane, ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića, da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerovatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192 - saopćila je policija.
Građani koji imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju pozvani su da ih prijave na broj 192, u najbližu policijsku stanicu ili putem službenog e-maila.
Prema navodima policije, Aleksić je mladog dostavljača usmrtio ispalivši više hitaca iz vatrenog oružja na terasi svoje porodične kuće.
Nakon zločina, policija je blokirala šire područje Drniša i pokrenula opsežnu potragu za bjeguncem.
Pretpostavlja se da se osumnjičeni skriva u gusto pošumljenom području, zbog čega se teren pretražuje i uz pomoć dronova, javila je “Slobodna Dalmacija”.
