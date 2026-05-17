Objavljene prve slike automobila za koji se sumnja da je korišten za transport ubijenog Nešovića: Evo šta je u gepeku

Automobil "hjundai", terenac za koji se sumnja da je korišten za transport Aleksandra Nešovića, koji je, kako se sumnja, ubijen u poznatom restoranu na Senjaku, pronađen je u selu Putinci kod Rume, prenosi Telegraf.

Centar sela Putinci jučer je bio blokiran od strane policije, a automobil je odvezen vozilom "Parking servisa". Prema nezvaničnim informacijama, upravo u tom "hjundaiju" pronađeni su tragovi zločina – flaše sa hlorovodoničnom kiselinom, tragovi krvi, kao i hirurške rukavice.

Nakon pronalaska tog automobila, samo šest kilometara dalje, u susjednom selu Ljukovo, koje pripada opštini Inđija, pronađen je i drugi automobil – "folksvagen kedi", koji je u vlasništvu supruge Saše Vukovića Bosketa, osumnjičenog kojem se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. je, podsjećamo, takođe uhapšena zbog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, jer je, kako se sumnja, suprugu donijela pištolj kojim je izvršeno ubistvo.

Kako su rekli mještani Ljukova, "folksvagen kedi" stajao je na parkingu posljednja tri dana. Sumnjivo vozilo prijavili su upravo mještani, a na automobilu su bili vidljivi tragovi trave i blata.

Otkrivanje automobila u dva susjedna sremska sela moglo bi da ukaže na to da bi tijelo Aleksandra Nešovića moglo da se nalazi u blizini.

Sedjeli za stolom, pa došlo do pucnjave

Zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Nešovića, uhapšeno je 10 osoba, među kojima i dva policijska službenika, kao i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić.

Iako tijelo Nešovića, koji je nestao 12. maja, a posljednji put viđen u poznatom restoranu na Senjaku, još nije pronađeno, Više javno tužilaštvo zvanično je saopštilo da je prikupljeno dovoljno dokaza koji ukazuju na to da je Aleksandar Nešović ubijen.

Naredbom o sprovođenju istrage, Saša Vuković Boske (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Bosketova supruga Danka V. (42) tereti se za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, dok se bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić (46), kao i policijski službenici Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete za krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, pri čemu se Vuku Š. na teret stavlja i krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Dejan S. (50) se tereti za krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Postoje osnovi sumnje da su 12. maja 2026. godine između 23 časa i ponoći u restoranu "27" Saša Vuković Boske i Mario S. kao saizvršioci lišili života na podmukao način oštećenog Aleksandra Nešovića.

Najprije je, kako navodi tužilaštvo, oštećenog Aleksandra Nešovića telefonom pozvao načelnik beogradske policije Veselin Milić, koji je, kako se sumnja, bio u društvu Saše V. i Maria S., i predložio mu da dođe u navedeni restoran kako bi raspravili međusobne nesuglasice, sugerišući mu da ne dolazi u pratnji svog obezbjeđenja.

Oštećeni je po dolasku ispred restorana i uočavanju vozila koja koriste osumnjičeni prvobitno odlučio da napusti mjesto događaja, bez ulaska u restoran, obavijestivši o tome svog prijatelja V. B., ali se nakon poziva Saše V., sa kojim je od ranije u sukobu, nakon desetak minuta vratio, ušao u navedeni restoran i sjeo za sto sa Sašom Vukovićem, Mariom S. i Veselinom Milićem.

Nakon rasprave, Saša Vuković je, kako se sumnja, iz pištolja nepoznate marke ispalio nekoliko hitaca u pravcu Aleksandra Nešovića, koga je lišio života. Tom opšteopasnom radnjom, kako se navodi, izazvao je opasnost za život i tijelo gostiju koji su se nalazili u restoranu, a pištolj iz kojeg je pucao prethodno je donijela Danka V., neovlašteno ga noseći bez dozvole nadležnog organa i predala ga Mariu S., a on Saši V. po dolasku u restoran.

Dejan S. je pomogao Saši V. i Mariu S. nakon izvršenog krivičnog djela tako što ih je odvezao najprije na područje grada Šapca, zatim do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove.

Pregled vozila

Pregledom njegovog vozila pronađena je putna isprava na ime Saše V., jedna putna isprava BiH na ime Saše V., novac u iznosu od 10.000 eura, putna isprava i lična karta na ime Mario S., kao i vozačka i saobraćajna dozvola za vozilo marke "audi Q8" izdata na isto ime.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS, nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za Aleksandrom Nešovićem, čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine, a prema prikupljenim dokazima proizlazi da je Aleksandar Nešović lišen života na podmukao način prethodne večeri.