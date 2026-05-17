Novi detalji brutalnog ubistva u Hrvatskoj: Ubica je u mladog dostavljača ispalio desetak metaka

Kako se navodi, dostavu je prvobitno trebao obaviti njihov šef, ali su mlađi dostavljači odlučili da oni odu na adresu. Ubijeni mladić je preuzeo narudžbu i krenuo prema objektu, dok je drugi dostavljač nakon pucnjave pobjegao s mjesta događaja i pozvao policiju.

Policija i dalje intenzivno traga za Kristijanom Aleksićem, koji je sinoć na terasi porodične kuće ubio dostavljača pizze. Prema nezvaničnim informacijama, u žrtvu je ispalio desetak metaka, prenosi Index.hr .

Aleksić je, prema nezvaničnim informacijama, oko 3 sata ujutro snimljen na pijaci u Drnišu. Nakon toga se, kako se sumnja, uputio prema području Varoši i selu Lišnjak na Promini.

Mještani s kojima su novinari razgovarali tvrde da je Aleksić godinama izazivao strah u gradu. Prema njihovim riječima, govorio je da će "ubiti cijeli grad", a navodno je imao i spisak osoba koje je planirao ubiti.

Jedan od mještana naveo je i da je Aleksićev brat za njega govorio da je "čisto zlo".

Policija je ranije objavila fotografiju osumnjičenog i upozorila građane da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi koja je vjerovatno naoružana vatrenim oružjem. U slučaju da ga uoče, građanima je poručeno da se sklone i odmah pozovu 192.

U potragu su uključene sve raspoložive policijske snage i tehnika, uključujući specijalne jedinice, helikopter i dronove.