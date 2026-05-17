Drnišani bijesni: "Aleksić je imao popis 12 plavuša koje je planirao likvidirati, bilo je samo pitanje vremena"

U Drnišu vladaju šok, nevjerica i ogorčenje nakon što je 50-godišnji Kristijan Aleksić sinoć hicima iz pištolja usmrtio 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu pizzu. Bijes mještana usmjeren je prema sistemu za koji smatraju da je zakazao i omogućio da se tragedija dogodi, piše Slobodna Dalmacija. Hladnokrvno ubistvo na kućnom pragu Zločin se dogodio oko 23 sata. Nakon što je Aleksić naručio hranu iz lokalne pizzerije, dostavljač, 19-godišnji L. M., stigao je na adresu u pratnji prijatelja i kolege. Aleksić ih je pozvao da se popnu na terasu na prvom spratu porodične kuće. Kada je mladić s hranom stigao do vrata stana, Aleksić je, navodno iz pištolja kućne izrade, ispalio hitac i pogodio ga u grudi. Nakon toga je zgrabio ruksak, koji je navodno ranije pripremio, i pobjegao. Prijatelj ubijenog mladića u šoku je pobjegao i pozvao policiju. Prema pričama mještana, ubijeni 19-godišnjak, koji je još bio maturant, radio je kao dostavljač svega nekoliko mjeseci. Nakon položenog vozačkog ispita počeo je raditi vikendom kako bi zaradio džeparac. "Bilo je samo pitanje vremena" - Prvo je vozio redovno, ali u posljednje vrijeme, kako je došao još jedan momak za rad, samo je vikendom uskačio. Jučer uopšte nije trebao on da vozi, nego drugi momak, ali on nije mogao pa ga je ovaj zamijenio - ispričao je Marin Ivić, konobar u ugostiteljskom objektu za koji je ubijeni mladić radio.

- Ovaj ubica… to je čovjek… ne znam uopšte šta da kažem, nije mi jasno da je neko dozvolio da takav čovjek šeta gradom, to je prvo i osnovno. Takav čovjek nema šta da traži među ljudima. Ivić dodaje kako je Aleksić nakon izlaska iz zatvora navodno prijetio po ulici i da je, prema njegovim riječima, bilo samo pitanje vremena kada će se nešto ovako desiti. U razgovor se uključila i djevojka koja je sjedila u istom kafiću. - Kad je 2023. godine bio prijavljen zbog posjedovanja oružja, kod njega su našli spisak osoba koje su mu se zamjerile, radilo se o dvanaest žena, plavuša koje je htio likvidirati. Tada su ga nakon nekoliko dana ispitali i pustili - tvrdi ona. Božo Vukušić, 28-godišnji mještanin, navodi da je Aleksić nekoliko dana prije ubistva u lokalnoj trgovini ispitivao rade li nadzorne kamere i može li biti snimljen ako nekoga ubije. - Stalno mu je ta riječ ‘ubiti’ bila u ustima… Nema ovdje ni suđenja ni ičega, nego se zna kako bi trebalo biti… a ne neka suđenja pa da ga mi hranimo narednih 20 godina… Ja da mu plaćam krevet, ja bih mu j… majku da ga vidim - rekao je on. Već osuđen za ubistvo Šibenska policija potvrdila je da je Aleksić "od ranije poznat policiji i da je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku zbog krivičnog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija". Tada su kod njega pronađeni improvizovano vatreno oružje kalibra 9 mm i 42 komada municije. Nije poznato da li je podignuta optužnica. Aleksić je ranije osuđivan za ubistvo. U maju 1994. godine, kao 18-godišnjak, u Primorskom Docu ubio je 22-godišnju Marijanu Sučević. Za to djelo osuđen je na 12 godina zatvora uz mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja. Otkriven je godinama kasnije, kada se bratu pohvalio zločinom. Opsežna potraga za bjeguncem Policija je pokrenula intenzivnu potragu za bjeguncem. Prema dostupnim informacijama, Aleksić je pobjegao prema dijelu Varoš i selu Lišnjak na Promini. Područje je gusto šumovito, što otežava potragu. Angažovane su sve raspoložive snage, uključujući specijalnu policiju, helikopter, dronove i potražne pse. - Upozoravamo građane, ako naiđu na Kristijana Aleksića, da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerovatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju se sklonite i odmah pozovite 192 - poručili su iz šibenske policije. "Niko o njemu nije brinuo" - I otac mu je bio problematičan, volio se potući - kaže 78-godišnji penzionisani profesor.