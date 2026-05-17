Šokantni detalji: Bivši šef beogradske policije nestalog muškarca namamio u restoran?

Deset osoba, među kojima i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić, uhapšeno je zbog nestanka Aleksandra Nešovića, poznatog kao Baja, kojem se gubi svaki trag od 12. maja. Sumnja se da je kobnog dana u restoranu „27“ u Nešovića, nakon kraće svađe, pucao Saša Vuković zvani Boske, dok je Dejan S. navodno pomogao osumnjičenima u bijegu, navodi se u istražnom nalogu, a prenosi Nova.rs.

Osim Milića, uhapšeni su i Saša Vuković zvani Boske, Mario S., Petko P., Savo S., Boban M., Nenad L., Danka V., Vuk Š. i Dejan S. Svi su osumnjičeni za teška krivična djela povezana s nestankom Aleksandra Nešovića Baje, za kojeg se navodi da je bio pripadnik grupe Dejana Stojanovića Keke.

Pomagao osumnjičenima

Prema dosadašnjim saznanjima istrage, Dejan S. je nakon događaja navodno pomogao osumnjičenima u bijegu s mjesta incidenta. Vozilom marke Fiat Punto odvezao ih je prvo prema Šapcu, zatim do jezera Dobrodol, a potom do Stare Pazove. Tokom pretresa njegovog vozila policija je, prema navodima, pronašla mobitel Samsung Galaxy S25 FE, putne isprave na ime Saše Vukovića i Marija S., lične dokumente, 10.000 eura u gotovini i saobraćajnu dozvolu za Audi Q8.

Kako je ranije objavila Nova.rs, pokušaj ubistva Aleksandra Nešovića dogodio se 12. maja u večernjim satima, između 23 sata i ponoći, u restoranu „27“ u Istarskoj ulici na beogradskom Senjaku. Više javno tužilaštvo u Beogradu sumnja da su Saša Vuković i Mario S., zajedno s Veselinom Milićem, unaprijed organizovali sastanak s Nešovićem, pod izgovorom rješavanja ranijih sukoba.

Tužilaštvo sumnja da je bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić telefonom pozvao Nešovića i nagovorio ga da dođe u restoran, uz sugestiju da ne vodi osiguranje. Kada je stigao i primijetio vozila osumnjičenih, Nešović je, prema navodima, odlučio otići i o tome obavijestio prijatelja Vladimira R. Ipak, desetak minuta kasnije, nakon novog poziva Saše Vukovića, s kojim je ranije bio u sukobu, vratio se u restoran i sjeo za sto s Vukovićem, Marijom S. i Milićem, stoji u istražnom nalogu.

Skrivanje oružja

Tužilaštvo dalje navodi da je nakon kraće rasprave Vuković izvukao pištolj kalibra 9 milimetara i ispalio više hitaca prema Nešoviću, pri čemu je ugrozio i ostale goste u restoranu. Prema nalogu, oružje je navodno u restoran donijela osumnjičena Danka V., koja ga je nelegalno nosila, zatim predala Mariju S., a on ga je proslijedio Vukoviću. Također se navodi da nakon pucnjave Veselin Milić, Petko P., Savo S. i Boban M., kao službena lica, zajedno s konobarom Vukom Š. i vlasnikom restorana Nenadom L., iako su znali šta se dogodilo, nisu prijavili krivično djelo.

Sumnjiče se i da su pomagali počiniocima u skrivanju oružja i uklanjanju tragova krvi iz restorana, što bi, prema navodima, trebalo potvrditi vještačenje Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku. Podsjetimo, Aleksandar Nešović zvani Baja i dalje nije pronađen. Nestao je 12. maja nakon sastanka u restoranu na Senjaku, a njegov nestanak prijavila je supruga, nakon čega je pokrenuta opsežna policijska istraga i uhapšeno deset osoba.