Ubica iz Drniša već odležao jedno ubistvo: 2023. godine mu pronašli oružje, a suđenje još nije počelo

Kristijan Aleksić (50), osumnjičen da je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku M., koji mu je dostavljao hranu, od ranije je poznat policiji i pravosuđu. Policija je danas potvrdila da je Aleksiću još 2023. godine pronađeno ilegalno oružje, no kako saznaje Index, sudski postupak protiv njega do danas nije započeo.

Kako saznaje Index, Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku je, nakon zaprimljene policijske prijave u septembru 2023., podiglo optužnicu protiv Aleksića. Općinski sud u Šibeniku tu je optužnicu službeno potvrdio u novembru 2023. godine. Iako je od potvrđivanja optužnice prošlo približno dvije i po godine, suđenje Aleksiću zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja još uvijek nije počelo.

Index je Općinski sud u Šibeniku pitao zbog čega suđenje Aleksiću gotovo tri godine nije započelo, a odgovor će objaviti kada ga dobije.

Aleksić je u policijskim evidencijama evidentiran i zbog najtežih krivičnih djela. U maju 1994. godine usmrtio je 22-godišnju djevojku nanijevši joj 17 ubodnih rana nožem. Za to djelo pravomoćno je osuđen na 14 godina zatvora, koje je u cijelosti odslužio.

Tokom tog ranijeg postupka spominjani su njegovi psihički problemi, a bila mu je izrečena i mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja. Stanovnici Drniša navode da je Aleksić i nakon izlaska iz zatvora bio sklon incidentima te da je više puta prijavljivan nadležnim službama, ali pravosudni epilog u slučaju ilegalnog oružja i dalje izostaje.