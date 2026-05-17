Komšije ubice za kojim traga policija u Drnišu: Zna svaki pedalj terena, nije bio u dobrim odnosima s porodicom, na dimnjaku ispisao "666"

Drniš je obavijen tugom i nevjericom nakon strašnog zločina u kojem je ubijen srednjoškolac. Mladić je radio kao dostavljač kako bi zaradio džeparac, a život je izgubio u subotu navečer dok je dostavljao pizzu 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću. Tinejdžer je s prijateljem preuzeo narudžbu i krenuo na adresu s koje se više nije vratio.

Prema riječima komšinice koja je dobro poznavala ubijenog mladića, dostavljači su pozvali Aleksića, no on ih nije dočekao ispred kuće, nego ih je pozvao da se popnu na sprat. Tamo ih je, na terasi porodične kuće, dočekao s oružjem i usmrtio nesretnog mladića.

Majka komšinice, čiji prozor gleda na terasu ubice, ispričala je kako je u trenutku zločina čula pucnjeve.

– Gledali smo Eurosong, inače ranije zaspemo. Čula sam neko pucanje, ali sam mislila da su jače petarde ili vatromet. Subota je, mislim si, neko vjenčanje, slavlje... A onda saznam za tragediju, ajme – ispričala je potresena žena za Dalmatinski portal.

Ko je Kristijan Aleksić?

Komšije, koji Aleksića poznaju cijeli život, uvjereni su da je psihički bolestan i kažu da posljednjih godina žive u strahu od njega. Ispričali su kako je kao dijete, nakon što mu je otac zbog posla dobio premještaj u Prgomet, odselio iz Drniša da bi se kasnije vratio. Pamte ga po neobičnom ponašanju.

– Vozio bi bicikl uvijek, a kad bi ga pitali ko si ti, rekao bi: „ja sam Alekš Kristijan mudri Kike – prisjećaju se.

Nakon što je odslužio zatvorsku kaznu zbog ubistva djevojke, njegova se majka, shrvana svime, potpuno povukla i više nije izlazila iz kuće. S bratom, koji s porodicom živi u Zagrebu, Aleksić godinama nije bio u dobrim odnosima.

– Kada bi brat došao posjetiti majku, ubica bi se morao maknuti. Znala bi i policija osiguravati susret – govore mještani.

Popis za odstrel

Mještani su ogorčeni što Aleksić nije trajno smješten u neku ustanovu, posebno nakon što je 2023. prijavljen zbog posjedovanja oružja.

– Našli su mu tada i pištolj kućne radinosti, a govori se i da je imao spisak koga treba ubiti. Sad je u bijegu, a spisak je s njim – kažu susjedi u nevjerici.

Dodaju i kako je ubica bio u odličnoj fizičkoj spremi te da poznaje svaki kutak drniškog kraja.

– Svaku večer bi on trenirao, kilometre bi pretrčavao do Miljevaca i nazad. Zna svaki pedalj ovog terena, svaku napuštenu kuću, špilju, rupu – pričaju zabrinuti mještani. Spominju i da je imao fetiš na plave žene te da je na dimnjaku kuće ispisao broj 666.

Ubijen je naš grad

Tragedija je duboko potresla cijelu zajednicu. Susjeda koja je bila instruktorica vožnje ubijenom mladiću, za njega ima samo riječi hvale, ali od tuge jedva govori.

– Nezapamćena tragedija, nezapamćena... Ništa više nije važno. Jednog divnog djeteta nema više, ubijen je naš grad, ali i cijela naša država. Zavijena je u crno jedna porodica. Lomim se sama sa sobom, najradije bih šutjela, ali jedina mi je želja da nitko nikada više ne proživi ovakvu nesreću – rekla je.

Jedan od mladića koji se zatekao na mjestu događaja ispričao je kako je prvi poriv mnogih bio uzeti oružje u ruke i krenuti u potragu za bjeguncem. Srećom, kako kaže, prevladao je razum.