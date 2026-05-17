Direktor policije: Ubica iz Drniša ima pet pravosnažnih presuda, ostanite kod kuće, nastava i vrtići obustavljeni

Glavni direktor policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu povodom opsežne potrage za Kristijanom Aleksićem (50), osumnjičenim za ubistvo 19-godišnjeg mladića koji je radio kao dostavljač.

Istakao je da je mladi život ugašen na brutalan način te da je policija odmah reagovala i angažovala sve raspoložive snage, uključujući interventnu i specijalnu policiju iz više uprava. Uprkos velikoj potrazi u kojoj učestvuju i helikopteri, dronovi i psi tragači, osumnjičeni još nije pronađen.

Milina je uputio apel građanima da budu maksimalno oprezni i da se ne približavaju bjeguncu, za kojeg se pretpostavlja da je naoružan. U slučaju da ga uoče, građani su pozvani da se odmah udalje i obavijeste policiju na broj 192. Zbog situacije na terenu u Drnišu su i dalje na snazi preporuke da građani ostanu u kućama, dok su nastava i rad vrtića obustavljeni.

Zločin se dogodio u subotu navečer kada je 19-godišnji mladić, koji je privremeno radio kao dostavljač, došao na adresu osumnjičenog kako bi isporučio narudžbu. Tada je Aleksić ispalio više hitaca i usmrtio ga, nakon čega je pobjegao s mjesta događaja. Prema navodima mještana, ponio je i stvari sa sobom, a spominje se i da je ranije nabavljao veće količine hrane, što je izazvalo sumnje da je planirao skrivanje.