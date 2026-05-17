Ovo je jedina žena koja je osumnjičena u slučaju ubistva zbog kojeg je "pao" šef beogradske policije

Više javno tužilaštvo u Beogradu najavilo je žalbu na odluku sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojom je Danki V., osumnjičenoj za pomaganje u ubistvu Aleksandra Nešovića zvanog Baja, određen kućni pritvor umjesto pritvora koji je tužilaštvo tražilo.

Podsjećamo, ubistvo Nešovića dogodilo se u noći 12. maja oko 23 sata, kada je došao ispred ugostiteljskog objekta „Restoran 27“ vozeći crni blindirani BMW X7.

Policija i dalje traga za njegovim tijelom, a pretraga je nastavljena u području kod Jarkovačkog jezera, nedaleko od Inđije.

Prema navodima tužilaštva, Nešović je na sastanak pozvan od strane bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, koji mu je predložio da razgovaraju o međusobnim nesuglasicama i sugerisao da dođe bez obezbjeđenja.

Kada je stigao ispred restorana, primijetio je vozila osoba koje su kasnije označene kao osumnjičene, zbog čega je u početku odlučio da ne uđe i o tome obavijestio prijatelja. Međutim, nakon telefonskog poziva Saše V., s kojim je bio u sukobu, vratio se u lokal i sjeo za sto zajedno sa Sašom V., Mariom S. i Veselinom Milićem.

Tužilaštvo navodi da je nakon rasprave Saša V. ispalio više hitaca u Nešovića. Prema sumnjama tužilaštva, pištolj je prethodno obezbijedila Danka V., koja ga je predala Mariju S., a zatim je oružje uručeno Saši V. po dolasku u restoran.

Nakon pucnjave, osumnjičeni Dejan S. pomogao je u bjekstvu, prevozeći ih prvo prema Šapcu, zatim do jezera Dobrodol i potom do Stare Pazove. Nestanak Aleksandra Nešovića prijavila je njegova nevjenčana supruga, nakon što joj je javio da se nalazi u restoranu, a ubrzo potom mu je telefon isključen.