Ovo je jedina žena koja je osumnjičena u slučaju ubistva zbog kojeg je "pao" šef beogradske policije

Tužilaštvo sumnja da je ona nabavila pištolj kojim je ubijen Kekin saradnik

Danka: Jedina osumnjičena žena. MUP Srbije - Facebook

S. S.

prije 1 sat 36 minuta

Više javno tužilaštvo u Beogradu najavilo je žalbu na odluku sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojom je Danki V., osumnjičenoj za pomaganje u ubistvu Aleksandra Nešovića zvanog Baja, određen kućni pritvor umjesto pritvora koji je tužilaštvo tražilo.

Podsjećamo, ubistvo Nešovića dogodilo se u noći 12. maja oko 23 sata, kada je došao ispred ugostiteljskog objekta „Restoran 27“ vozeći crni blindirani BMW X7.

Policija i dalje traga za njegovim tijelom, a pretraga je nastavljena u području kod Jarkovačkog jezera, nedaleko od Inđije.

Prema navodima tužilaštva, Nešović je na sastanak pozvan od strane bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, koji mu je predložio da razgovaraju o međusobnim nesuglasicama i sugerisao da dođe bez obezbjeđenja.

Kada je stigao ispred restorana, primijetio je vozila osoba koje su kasnije označene kao osumnjičene, zbog čega je u početku odlučio da ne uđe i o tome obavijestio prijatelja. Međutim, nakon telefonskog poziva Saše V., s kojim je bio u sukobu, vratio se u lokal i sjeo za sto zajedno sa Sašom V., Mariom S. i Veselinom Milićem.

Tužilaštvo navodi da je nakon rasprave Saša V. ispalio više hitaca u Nešovića. Prema sumnjama tužilaštva, pištolj je prethodno obezbijedila Danka V., koja ga je predala Mariju S., a zatim je oružje uručeno Saši V. po dolasku u restoran.

Nakon pucnjave, osumnjičeni Dejan S. pomogao je u bjekstvu, prevozeći ih prvo prema Šapcu, zatim do jezera Dobrodol i potom do Stare Pazove. Nestanak Aleksandra Nešovića prijavila je njegova nevjenčana supruga, nakon što joj je javio da se nalazi u restoranu, a ubrzo potom mu je telefon isključen.

Policija je na mjestu događaja pronašla tragove krvi, koje je neko pokušao ukloniti, kao i dvije čaure kalibra 9 milimetara. Mobilni telefon za koji se sumnja da je pripadao Nešoviću pronađen je u kontejneru preko puta lokala.

Ubrzo su uslijedila hapšenja više osoba, uključujući Sašu V. i Marija S., koji se sumnjiče za teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje oružja i izazivanje opće opasnosti. Uhапšena je i Danka V. zbog sumnje da je obezbijedila oružje korišteno u zločinu.

Također su privedeni vlasnik restorana i konobar zbog sumnje da su pomogli počiniocima i nisu prijavili krivično djelo, kao i Dejan S. koji je osumnjičen da je organizovao bijeg. Kod njega su prilikom hapšenja pronađeni pasoši i 10.000 eura.

Slučaj je dobio šire razmjere nakon što su uhapšena i trojica policijskih službenika zbog sumnje da su pomagali u prikrivanju događaja.

Vrhunac istrage uslijedio je hapšenjem bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, kojem se stavlja na teret više krivičnih djela povezanih s prikrivanjem zločina. On je nakon saslušanja zadržan u pritvoru, kao i ostali osumnjičeni.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je Milić smijenjen s funkcije, a da je za vršioca dužnosti imenovan njegov zamjenik.

# BEOGRAD
# VESELIN MILIĆ
# ALEKSANDAR NEŠOVIĆ
