Ovo je oružje koje su ubici iz Drniša oduzeli prije tri godine: Sada presudio mladom dostavljaču pizze

Policija je još 2023. godine kod Kristijana Aleksića, 50-godišnjaka osumnjičenog za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača Luke M. u Drnišu, pronašla i oduzela improvizirano vatreno oružje ručne izrade i 42 komada streljiva.

Tada je policija nakon pretresa njegovog stana i drugih prostorija potvrdila da je protiv njega podnesena krivična prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja i izrade oružja.

Iako je optužnica kasnije potvrđena, sudski postupak za to djelo nikada nije počeo, iako je prošlo skoro dvije i po godine.

Prema navodima policije, u subotnjem ubistvu 19-godišnjaka korišteno je drugo ručno izrađeno vatreno oružje, također u kategoriji pištolja.

Glavni direktor policije potvrdio je da se Aleksić od ranije dovodi u vezu s teškim krivičnim djelima i da ima više pravosnažnih presuda.

Istakao je i da su pojedine informacije koje su se pojavile u javnosti netačne, uključujući tvrdnje o spisku žrtava i navodnim pripremama za nova ubistva. Aleksić je ranije već bio osuđen i za ubistvo iz 1994. godine, za koje je odslužio zatvorsku kaznu u trajanju od 14 godina.