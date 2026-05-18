Uhapšen Kristijan Aleksić iz Drniša: Grad bio pod policijskom opsadom, mladića ubio kad mu je dostavio hranu u stan

Uhapšen je Kristijan Aleksić (50), osumnjičen za ubistvo mladića Luku M. (19) u Drnišu, prenose hrvatski mediji. - Osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u toku - saopćila je policija jutros u 6:20 sati. Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote navečer tragale za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pice Luke M. Zločin se dogodio u subotu oko 23 sata na terasi Aleksićeve porodične kuće, a grad je od tada pod policijskom opsadom. Zbog potrage bili su zatvoreni svi ulazi i izlazi iz grada, a građani su bili pozvani da ne napuštaju domove. Luku ubio sa više hitaca Zločin se dogodio u subotu uveče kada je devetnaestogodišnji student Luka M., koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao u kuću osumnjičenog Aleksića da dostavi narudžbu.

Aleksić je mladića ubio sa više hitaca u kući, nakon čega je napustio mjesto događaja. Prema riječima komšija, osumnjičeni je napustio kuću naoružan automatskom puškom, noseći kofer i ranac pun hrane. Mještani kažu da je Aleksić nekoliko dana prije ubistva kupovao velike količine konzervirane hrane u lokalnoj prodavnici, što može ukazivati na to da je unaprijed planirao da se sakrije. Ozbiljan krivični dosije Načelnik policije Nikola Milina se osvrnuo i na brojne nezvanične informacije koje su se pojavile u javnosti, ističući da policija provjerava sve tragove, ali da su neki od medijskih navoda netačni.

Prema njegovim riječima, informacije da je Aleksić imao spisak ljudi koje je planirao da likvidira, da je pisao grafite sa prijetnjama smrću ili da je učestvovao u fizičkom sukobu nekoliko dana prije ovog događaja nisu tačne.Međutim, šef policije je potvrdio da osumnjičeni ima ozbiljan krivični dosije i da je policija protiv njega postupala u više navrata. Aleksić ima pet pravosnažnih presuda, od kojih su dvije spojene u kaznu zatvora od 15 godina koju je odslužio (za ubistvo 22-godišnje žene), dok su dvije uslovne. Podsjetimo se da je riječ o čovjeku koji je u maju 1994. godine brutalno ubio 22-godišnju djevojku sa 17 uboda nožem, a njegovi teški psihički problemi pominjani su i u ranijim postupcima. Milina je na kraju potvrdio da je policija prije tri godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje i podnijela krivičnu prijavu, nakon čega je podignuta optužnica, prema kojoj sudski postupak još nije počeo.