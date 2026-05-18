Stravični detalji zločina: Muškarac iz Kiseljaka pucao supruzi u glavu, ljekari joj se bore za život

Supruga u koju je muškarac pucao jutros u Kiseljaku zadobila je teške povrede i nalazi se u bolnici u Sarajevu, saznaje „Avaz“.
Prema našim saznanjima, muškarac M.P. joj je pucao u glavu. U toku je operacija žene kojoj se ljekari bore za život.
Također, saznajemo da, kada je ovog muškarca policija opkolila na području u blizini mjesta zločina, on se nije želio predati. Nezvanično, ranio je sam sebe.
"Avazov" repoter nalazi se na mjestu stravičnog zločina. Veliki broj pripadnika Specijalne jedinice policije MUP-a SBK je na terenu ispred kuće.
- Dana 18.05.2026.godine, u 07.55.sati, u PS Kiseljak je telefonskim putem, od strane NN lica, prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja, u naselju Jehovac, općina Kiseljak. Na lice mjesta su upućeni policijski službenici PS Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane lica M.P., rođen 1972.godine, iz Kiseljaka, prema 2 člana uže porodice (ženskog spola), od kojih je jedno lice smrtno stradalo, dok je drugo teško povrijeđeno - rečeno je za "Avaz" ranije iz MUP-a SBK.
- Pripadnici Jedinice za specijalističku podršku MUP SBK/KSB Travnik, trenutno rade na lociranju, pronalasku i lišavanju slobode izvršioca navedenog KD-a.
O svim daljim mjerama i radnjama poduzetim od strane policijskih službenika MUP SBK/KSB, a povodom navedenog događaja, biti će te blagovremeno obaviješteni - potvrđeno je iz MUP-a SBK.