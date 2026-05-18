Stravični detalji zločina: Muškarac iz Kiseljaka pucao supruzi u glavu, ljekari joj se bore za život

Supruga u koju je muškarac pucao jutros u Kiseljaku zadobila je teške povrede i nalazi se u bolnici u Sarajevu, saznaje „Avaz“.

Prema našim saznanjima, muškarac M.P. joj je pucao u glavu. U toku je operacija žene kojoj se ljekari bore za život.

Također, saznajemo da, kada je ovog muškarca policija opkolila na području u blizini mjesta zločina, on se nije želio predati. Nezvanično, ranio je sam sebe.