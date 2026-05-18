ZLOČIN U KISELJAKU

Oglasio se MUP SBK: Muškarac koji je ubio punicu i pucao u suprugu prebačen u KUM Sarajevo

Piše: Amila Ovčina

prije 33 minute

Muškarac koji je jutros pucao na suprugu i punicu, te ubio punicu, a teško ranio suprugu u Kiseljaku, nalazi se u KCUM Sarajevo, zvanično je potvrđeno iz MUP-a SBK.

Kako je rečeno iz MUP-a SBK, danas u 07:55 sati, u PS Kiseljak je telefonskim putem, od strane NN lica, prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja, u naselju Jehovac, općina Kiseljak.

- Na lice mjesta su upućeni policijski službenici PS Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane lica M.P., rođen 1972.godine, iz Kiseljaka, prema 2 člana uže porodice(ženskog spola), od kojih je jedno lice smrtno stradalo (L.R., rođena 1947.godine, iz Kiseljaka), dok je drugo teško povrijeđeno i prebačeno je u KUM Sarajevo (V.P.rođena 1971.godine, iz Kiseljaka). Pripadnici Jedinice za specijalističku podršku MUP SBK/KSB Travnik, uz pomoć službenika OSA-e, su uspješno locirali i pronašli navedeno lice, te izvršili lišavanje slobode izvršioca navedenog KD-a, koji je također, nakon navedenih mjera prebačen u KUM Sarajevo.

Pod nadzorom dežurnog Tužioca KT Travnik, policijski službenici SKP MUP SBK/KSB trenutno sprovode uviđajne mjere i radnje, kao i druge radnje prvog poduhvata. O svim daljim mjerama i radnjama poduzetim od strane policijskih službenika MUP SBK/KSB, kao i drugih agencija za sprovođenje zakona i partnerskih organizacija, a povodom navedenog događaja, biti će te blagovremeno obaviješteni - kažu iz MUP-a SBK.

