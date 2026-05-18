Video / Razbijeni portali na jednom od objekata u Johovcu kod Kiseljaka gdje je muškarac ubio punicu i ranio ženu

Na jednom od objekata u mjestu Johovac kod Kiseljaka gdje je muškarac ubio punicu i ranio suprugu vide se razbijeni portali, odnosno popucalo staklo.

Da li se na toj lokaciji desila pucnjava ili fizički obračun koji je prethodio pucnjavi, još nije poznato.

- Dana 18.05.2026.godine, u 07.55.sati, u PS Kiseljak je telefonskim putem, od strane NN lica, prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja, u naselju Jehovac, općina Kiseljak. Na lice mjesta su upućeni policijski službenici PS Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane lica M.P., rođen 1972.godine, iz Kiseljaka, prema 2 člana uže porodice (ženskog spola), od kojih je jedno lice smrtno stradalo, dok je drugo teško povrijeđeno.

Pripadnici Jedinice za specijalističku podršku MUP SBK/KSB Travnik, trenutno rade na lociranju, pronalasku i lišavanju slobode izvršioca navedenog KD-a. O svim daljim mjerama i radnjama poduzetim od strane policijskih službenika MUP SBK/KSB, a povodom navedenog događaja, biti će te blagovremeno obaviješteni - naveli su iz MUP-a SBK.

