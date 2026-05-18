Snimak iz zraka / Ovo je kuća u Kiseljaku u kojoj se desilo stravično ubistvo, muž presudio punici i ranio suprugu

„Avazov“ reporter nalazi se na licu mjesta, gdje smo zabilježili snimke iz zraka

Mjesto gdje se dogodio zločin. E. Trako / Avaz

Piše: Evelin Trako

prije 30 minuta

Ubistvo i ranjavanje koji su se dogodili jutros na području Kiseljaka, uzdrmali su ovu općinu, ali i državu kada je muškarac ubio punicu i teško ranio svoju suprugu.

Kako je rečeno iz MUP-a SBK, danas u 07:55 sati, u PS Kiseljak je telefonskim putem, od strane NN lica, prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja, u naselju Jehovac, općina Kiseljak.

- Na lice mjesta su upućeni policijski službenici PS Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane lica M.P., rođen 1972.godine, iz Kiseljaka, prema 2 člana uže porodice(ženskog spola), od kojih je jedno lice smrtno stradalo (L.R., rođena 1947.godine, iz Kiseljaka), dok je drugo teško povrijeđeno i prebačeno je u KCUM Sarajevo (V.P.rođena 1971.godine, iz Kiseljaka). Pripadnici Jedinice za specijalističku podršku MUP SBK/KSB Travnik, uz pomoć službenika OSA-e, su uspješno locirali i pronašli navedeno lice, te izvršili lišavanje slobode izvršioca navedenog KD-a, koji je također, nakon navedenih mjera prebačen u KCUM Sarajevo - kažu iz MUP-a SBK.

