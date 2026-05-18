Snimak iz zraka / Ovo je kuća u Kiseljaku u kojoj se desilo stravično ubistvo, muž presudio punici i ranio suprugu

Ubistvo i ranjavanje koji su se dogodili jutros na području Kiseljaka, uzdrmali su ovu općinu, ali i državu kada je muškarac ubio punicu i teško ranio svoju suprugu.
„Avazov“ reporter nalazi se na licu mjesta, gdje smo zabilježili snimke iz zraka.
SA LICA MJESTA
„Avazov“ reporter nalazi se na licu mjesta, gdje smo zabilježili snimke iz zraka
Mjesto gdje se dogodio zločin. E. Trako / Avaz
Ubistvo i ranjavanje koji su se dogodili jutros na području Kiseljaka, uzdrmali su ovu općinu, ali i državu kada je muškarac ubio punicu i teško ranio svoju suprugu.
„Avazov“ reporter nalazi se na licu mjesta, gdje smo zabilježili snimke iz zraka.
Kako je rečeno iz MUP-a SBK, danas u 07:55 sati, u PS Kiseljak je telefonskim putem, od strane NN lica, prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja, u naselju Jehovac, općina Kiseljak.
- Na lice mjesta su upućeni policijski službenici PS Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane lica M.P., rođen 1972.godine, iz Kiseljaka, prema 2 člana uže porodice(ženskog spola), od kojih je jedno lice smrtno stradalo (L.R., rođena 1947.godine, iz Kiseljaka), dok je drugo teško povrijeđeno i prebačeno je u KCUM Sarajevo (V.P.rođena 1971.godine, iz Kiseljaka). Pripadnici Jedinice za specijalističku podršku MUP SBK/KSB Travnik, uz pomoć službenika OSA-e, su uspješno locirali i pronašli navedeno lice, te izvršili lišavanje slobode izvršioca navedenog KD-a, koji je također, nakon navedenih mjera prebačen u KCUM Sarajevo - kažu iz MUP-a SBK.
NASELJE JEHOVAC
"AVAZ" NA LICU MJESTA
HAOS ZBOG INTERNETA
NAKON NESREĆE BAZA ZATVORENA
NOVA DRAMA NA MREŽAMA