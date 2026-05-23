Video / Vozač iz Splita pronađen u automobilu na Vracama

U novom izdanju emisije "Avazova patrola" donosimo priču s terena gdje smo učestvovali u intervencijama s policijskim službenicima Policijske stanice Novo Sarajevo.
AVAZOVA PATROLA
Zanimljiv slučaj zabilježen na području Spomen parka Vraca
Avazova patrola. Avaz
U novom izdanju emisije "Avazova patrola" donosimo priču s terena gdje smo učestvovali u intervencijama s policijskim službenicima Policijske stanice Novo Sarajevo.
Noć je protekla relativno mirno tokom naših aktivnosti s policijskim službenicima. Ekipa "Avaza" obišla je nekoliko lokacija na području Novog Sarajeva, prilikom čega je bio i jedan zanimljiv slučaj na području Spomen parka Vraca.
Pogledajte šta smo zabilježili na terenu sa sarajevskom policijom.
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