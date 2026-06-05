Drama u policijskoj stanici: Djevojka udarila policajku u glavu, drugog službenika ugrizla

Službenici PP Makarska s kolegama iz Splita proveli su dan obrađivali dvojac u Makarskoj, u Ulici kipara Meštrovića, ispred zgrade na Gorinki, gdje stanuju, javlja Slobodna Dalmacija.

Zgrada je sa svih strana do kasnih poslijepodnevnih sati bila okupirana jakim policijskim snagama nakon što je kod 30-godišnjaka pronađena manja količina droge. S obzirom na postojanje sumnje da se i u stanu koji muškarac koristi nalazi droga, postupali su i prema 26-godišnjoj sustanarki.

Međutim, tek tada je uslijedila drama jer je mlada žena vrijeđala policajce i pokušala im pobjeći iz stana. Zbog nepostupanja po izdanim naredbama i sprječavanja njezina udaljavanja, 26-godišnjakinja je uhapšena uz upotrebu sredstava prisile – tjelesne snage i sredstava za vezivanje.

Tokom hapšenja nastavila je pružati aktivan otpor s ciljem bijega, zbog čega je zajedno s policijskim službenicima pala na asfaltnu površinu.

Tom prilikom ona i policijski službenici zadobili su lake povrede. Obavljenom pretragom stana pronađeno je i oduzeto ukupno 5,1 gram marihuane, jedan joint, manja količina tablete diazepama i droge ecstasy te 2,20 grama psilocibinskih gljiva.

Međutim, divljanju privedene žene tu nije bio kraj, pa je drama uslijedila u policijskoj stanici, gdje se nastavila agresivno ponašati te je rukama i nogama udarala po vratima prostorije.

Radi sprječavanja samopovrijeđivanja i daljnjeg protupravnog ponašanja, policijski službenici nad njom su ponovno upotrijebili sredstva prisile. Tom prilikom, u namjeri sprječavanja policajaca u obavljanju službene radnje, pružala je aktivan otpor te je udarila policajku u glavu, a onda je policajca ugrizla za ruku, pri čemu je lakše povrijeđen.

Nad 26-godišnjakinjom je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi te će uz kaznenu prijavu biti privedena pritvorskom nadzorniku.