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BIHAĆ

Video / Tužilaštvu USK predata tri uhapšena policajca: Stavili jakne na glavu da se ne vide

Oni su uhapšeni u akciji "Brut" zbog zloupotrebe položaja i primanja dara

Privođenje policajaca. Avaz

S. S.

5.6.2026

Tužilaštvu USK predata su tri policajca MUP-a USK iz Velike Kladuše, koji su uhapšeni jučer u Velikoj Kladuši.

Dvojica su stavili jakne preko glave, a treći kapuljaču, kako se ne bi vidjeli.

Oni su uhapšeni u akciji "Brut" zbog zloupotrebe položaja i primanja dara.

- Dana 04.06.2026. godine po nalogu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Uprave policije lišili su slobode tri policijska službenika Policijske stanice Velika Kladuša zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi – navode iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

# BIHAĆ
# MUP USK
# TUŽILAŠTVO USK
# VELIKA KLADUŠA
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