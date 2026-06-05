Video / Tužilaštvu USK predata tri uhapšena policajca: Stavili jakne na glavu da se ne vide

Tužilaštvu USK predata su tri policajca MUP-a USK iz Velike Kladuše, koji su uhapšeni jučer u Velikoj Kladuši.

Dvojica su stavili jakne preko glave, a treći kapuljaču, kako se ne bi vidjeli.

Oni su uhapšeni u akciji "Brut" zbog zloupotrebe položaja i primanja dara.

- Dana 04.06.2026. godine po nalogu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Uprave policije lišili su slobode tri policijska službenika Policijske stanice Velika Kladuša zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi – navode iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.