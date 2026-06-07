Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSTAVLJALI SE KAO POLICAJCI

Stavili blinkere na auto, pa ljudima naplaćivali saobraćajne kazne

Protiv osumnjičenih je, u saradnji s nadležnim tužilaštvom, podnesena krivična prijava

Hapšenje. Pexels (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

B. A.

7.6.2026

Dvojica muškaraca uhapšena su u Lazervcu (Srbija) zbog sumnje da su se lažno predstavljali kao policijski službenici i od vozača uzimali novac za navodne saobraćajne prekršaje, prenosi Telegraf.rs.

Prema informacijama do kojih su došli mediji, osumnjičeni N. A. (25) i M. Đ. (28) na automobil marke Škoda Superb postavili su rotaciona svjetla, nakon čega su u saobraćaju zaustavljali vozače tvrdeći da su policijski službenici.

Tom prilikom od građana su tražili novac na ime navodnih saobraćajnih kazni, predstavljajući se kao ovlaštene službene osobe.

Protiv osumnjičenih je, u saradnji s nadležnim tužilaštvom, podnesena krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo lažno predstavljanje.

 zbog sumnje da su počinili krivično djelo lažno predstavljanje.

Istraga o ovom slučaju je u toku.

# KAZNE
# LAŽNO PREDSTAVLJANJE
# HAPŠENJE
# ROTACIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.