Stavili blinkere na auto, pa ljudima naplaćivali saobraćajne kazne

Dvojica muškaraca uhapšena su u Lazervcu (Srbija) zbog sumnje da su se lažno predstavljali kao policijski službenici i od vozača uzimali novac za navodne saobraćajne prekršaje, prenosi Telegraf.rs.

Prema informacijama do kojih su došli mediji, osumnjičeni N. A. (25) i M. Đ. (28) na automobil marke Škoda Superb postavili su rotaciona svjetla, nakon čega su u saobraćaju zaustavljali vozače tvrdeći da su policijski službenici.

Tom prilikom od građana su tražili novac na ime navodnih saobraćajnih kazni, predstavljajući se kao ovlaštene službene osobe.

Protiv osumnjičenih je, u saradnji s nadležnim tužilaštvom, podnesena krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo lažno predstavljanje.

zbog sumnje da su počinili krivično djelo lažno predstavljanje.

Istraga o ovom slučaju je u toku.