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IGRALI SE U ŠUMI

Policija o pucnjavi kod Banje Luke: Dvoje djece je povrijeđeno

Povrijeđenim maloljetnicima ukazuje se ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske

Pomoć im se ukazuje na UKC RS. Siniša Pašalić / Ringier

M. Až.

10.6.2026

Policijska uprava Banja Luka saopćila je da je u Prijakovcima kod Banje Luke danas poslijepodne došlo do incidenta u kojem su povrijeđene dvije maloljetne osobe.

Prema njihovim navodima, prijava o događaju zaprimljena je u 16:30 sati.

Povrijeđenim maloljetnicima ukazuje se ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske (UKC RS), prenosi Srna.

- Policija preduzima sve neophodne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja - naveli su iz policije.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Prema ranijim informacijama, do incidenta je došlo kada su se djeca tokom igre u šumi susrela s odbačenim vatrenim oružjem, takozvanim kratežom, koji je u jednom trenutku opalio.

# PUCNJAVA
# BANJA LUKA
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