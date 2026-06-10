Policija o pucnjavi kod Banje Luke: Dvoje djece je povrijeđeno

Policijska uprava Banja Luka saopćila je da je u Prijakovcima kod Banje Luke danas poslijepodne došlo do incidenta u kojem su povrijeđene dvije maloljetne osobe.
Prema njihovim navodima, prijava o događaju zaprimljena je u 16:30 sati.
IGRALI SE U ŠUMI
Povrijeđenim maloljetnicima ukazuje se ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske
Pomoć im se ukazuje na UKC RS. Siniša Pašalić / Ringier
Policijska uprava Banja Luka saopćila je da je u Prijakovcima kod Banje Luke danas poslijepodne došlo do incidenta u kojem su povrijeđene dvije maloljetne osobe.
Prema njihovim navodima, prijava o događaju zaprimljena je u 16:30 sati.
Povrijeđenim maloljetnicima ukazuje se ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske (UKC RS), prenosi Srna.
- Policija preduzima sve neophodne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja - naveli su iz policije.
O događaju je obaviješten dežurni tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
Prema ranijim informacijama, do incidenta je došlo kada su se djeca tokom igre u šumi susrela s odbačenim vatrenim oružjem, takozvanim kratežom, koji je u jednom trenutku opalio.
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"AVAZ" NA LICU MJESTA
"AVAZ" SAZNAJE
"AVAZ" NA LICU MJESTA
NA NJEGA PUCAO ŽDRALE