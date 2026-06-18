Video / Kantonalni sud zaprimio materijal iz Francuske o Sky-u: Odbrana najavila "kapitalnu svjedokinju"

U Kantonalnom sudu u Sarajevu jučer je nastavljeno suđenje optuženima Savi Marinkoviću i Aleksandru Macanu koji se terete za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, a koje se desilo u oktobru 2018. godine.

Nastavljen je dokazni postupak kojom prilikom je tužiteljica Aida Topalović uložila dokaze, odnosno predala popratni dopis uz CD, a koji se tiču Sky aplikacije. Prijevod dokumentacije Riječ je o dokumentaciji koja je na francuskom jeziku, koja će se trebati prevesti na matični jezik uz pomoć sudskog tumača. Odbrana je zaprimila set dokumentacije.

Advokati koji zastupaju Savu Marinkovića, Bojan Veselinović i Radivoje Lazarević, jučer su se obratili u sudnici. Veselinović je izjavio da ostaje kod prigovora, navodeći da se optuženi ne spominju u dokazima koje je Tužilaštvo dostavilo. Sutkinja Belma Čano-Sejfović jučer je istakla da je Sud izdao naredbu, a vezano za vještačenje za svjedokinju Mirsadu Šehić, međutim dokument Sud još nije zaprimio. Podsjetit ćemo, na ranijem ročištu je rečeno da je njeno zdravstveno stanje loše, te je ranije advokat zatražio da vještak dostavi dokument o tome. Prevod dokumenta Advokat Lazarević izjavio je da traže originale tih dokaza, originale prevoda i na francuskom jeziku.

Lazarević je izjavio da do dan danas nisu dobili te originale. - Očekujem od Tužilaštva da za svaki materijalni dokaz se izjasne na koje okolnosti se oni predlažu – kaže Lazarević. Predloženi svjedoci Spomenuo je kako je odbrana spremna da u postupku ide s dokazima te da može predložiti četiri ili pet svjedoka. Dodao je kako je jednoj svjedokinji prikazan videozapis gdje ona prepoznaje ličnosti. - Mislim da je ona kapitalan svjedok za tačku 2 – rekao je, između ostalog, advokat. Kao jednog od svjedoka predložio je Nedeljka Lizdeka koji se ranije spominjao u ovome predmetu, a protiv kojeg je istraga obustavljena radi nedostatka dokaza.

Lazarević je istakao da bi ispitivanje svjedoka trajalo oko sat i 45 minuta.

Podsjetit ćemo, pucnjava se dogodila 26. oktobra 2018. oko četiri sata ujutro, kada su policijski službenici zatekli grupu kriminalaca u krađi Golfa u Geteovoj ulici. Policijski službenik Adis Šehović ubijen je na mjestu pucnjave, dok je Davor Vujinović bio teško ranjen, uslijed čega je kasnije podlegao povredama.