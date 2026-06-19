Adnan Lunja ostaje iza rešetaka, petero pušteno na slobodu

Adnanu Lunji koji je uhapšen u decembru 2025. godine u akciji Federalne uprave policije u Sarajevu, produžen je pritvor, saznaje „Dnevni avaz“. Ova informacija za naš medij potvrđena je iz Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala, pri Vrhovnom sudu Federacije BiH u Sarajevu. Trajanje pritvora Ostali osumnjičeni su pušteni na slobodu, s obzirom na to da pritvor ne može trajati više od šest mjeseci.

Riječ je o krivičnom predmetu ovog suda koji se vodi zbog postojanja osnovane sumnje da je Adnan Lunja počinio krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 342. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi s krivičnim djelom Nedozvoljena trgovina iz člana 267. stav 2. u vezi stava 1. KZ FBiH i Pranje novca iz člana 272. stav 4. u svezi sa stavom 1., 2., i 3. KZ FBiH.

Ranije su se u ovome predmetu sumnjičili Adisa Ribić, Jasmin Džemidžić, Aldin Rizvo, Miralem Kurtić i Eldin Omanović da su počinili krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi s krivičnim djelom Nedozvoljena trgovina iz člana 267. stav 2. u vezi stava 1. KZ FBiH i Pranje novca iz člana 272. stav 4. u vezi sa stavom 1., 2. i 3. KZ FBiH, te osumnjičeno pravno lice Holand-Company d.o.o. Sarajevo za krivično djelo Nedozvoljena trgovina iz člana 267. stav 2. u vezi stava 1. KZ FBiH i Pranje novca iz člana 272. stav 4. u vezi sa stavom 1., 2. i 3. KZ FBiH, u vezi s članom 54. i 128. KZ FBiH.

Osumnjičenima Adnanu Lunja, Adisi Ribić, Jasminu Džemidžiću i Aldinu Rizvi pritvor je bio produžen na osnovu ranijeg rješenja Suda, broj 70 1 K 000040 26 Kv 7, u kojem je navedeno da pritvor može trajati do 6. juna 2026. godine ili do druge odluke suda, što je ranije potvrđeno za „Dnevni avaz“ iz POSKOK-a. Izvršeni pretresi Akcija Federalne uprave policije sprovedena je 10. decembra 2026. godine na području Kantona Sarajevo, po naredbi Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom akcije pretresale su se prostorije sjedišta firme Holand taxi te još nekoliko lokacija u vezi s ovom firmom.

Podsjećamo, sumnja se da je ova firma duži vremenski period nelegalno pružala taksi usluge. Osim Federalne uprave policije, asistenciju u predmetu pružila je i Porezna uprava FBiH.