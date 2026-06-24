Zločin od kojeg se ledi krv u žilama: Krajiški kanibal koji je ubio i pojeo majku i dalje se liječi na Sokocu

Velić se u JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac nalazi od 7. februara 2019. godine po rješenju Kantonalnog suda u Bihaću, kojim je određen prisilni smještaj u trajanju od šest mjeseci.

U vezi s Vašim upitom od 19. 6. 2026. godine, kojim potražujete informaciju o statusu pacijenta Sabahudina Velića, ovim putem Vas obavještavamo da se imenovani pacijent i dalje nalazi na hospitalizaciji i medicinskom tretmanu u našoj ustanovi. Istovremeno Vas informišemo da, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, kao i propisima koji regulišu oblast prava pacijenta i ljekarsku tajnu, nismo u mogućnosti ustupiti detaljne informacije niti druge lične podatke imenovanog - odgovor je na upit “Dnevnog avaza” iz Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Ovaj slučaj duboko je potresao kompletnu Krajinu, ali i Bosnu i Hercegovinu 2018. godine, kada se desio u septembru. Da stvar bude morbidnija, čak je Velić i svom psu izvadio srce i probao ga pojesti.

Sabahudin Velić (1985) iz Bosanske Krupe, koji je mučki ubio svoju majku Nasihu (60) i na kraju skuhao dijelove njenog tijela i pojeo ih i dalje je na liječenju, saznaje “Dnevni avaz”.

Iz Zavoda navode da je Velić smješten po rješenju Kantonalnog suda u Bihaću.

Očigledno, njegovo dalje liječenje je produženo, a kada će napustiti Zavod, za sada nije poznato.

Inače, ovo je prvi slučaj kanibalizma u Bosni i Hercegovini. Stravičan zločin koji ledi krv u žilama desio se u dvorištu njihove porodične kuće koja se nalazi u zaseoku Velići, mjesto Mahmić Selo, općina Bosanska Krupa.

Velić je majku prije ubistva pitao: „Majko, jesi li ti zadovoljna sa mnom?“, na šta je nesretna žena kazala da jeste. Čim mu je okrenula leđa, Velić je majci Nasihi koja je tada imala 60 godina prišao s leđa dok je cijepala drva, te je od nje tražio da mu da sjekiru, jer je to „muški posao“, što je ona i učinila.

Udarci sjekirom

Bez ikakvog povoda, Sabahudin je udario majku dva puta u predjelu glave i vrata, usljed čega je i preminula.

Nakon ubistva, otišao je da obavi molitvu, odnosno klanja, da bi potom tijelo prebacio na drugo mjesto i zapalio ga. S obzirom na to da tijelo nije izgorjelo, ukopao je majku na nepoznato mjesto, a potom ga iskopao i ponovo prebacio u garažu, gdje ga je sjeckao raznim alatom kako bi razdvojio meso od kosti, koje je kasnije jeo. Velić je razbacao jedan dio tijela po okolnim livadama i šumi, dok je drugi dio zakopao u blizini kuće. Priznao je tada da je, prije majke, zaklao i svog psa, jer je, kako je kazao, crni pas šejtan. Psu je izvadio srce i probao ga jesti.

Velić je tokom svog obraćanja u sudnici plakao dok je pričao kako je usmrtio psa. Međutim, kada je govorio o majci, nije pokazivao emocije. Tokom suđenja je izjavio da je majku ubio da bi prinio žrtvu.

Stravičan događaj je otkriven kada se, 14. septembra 2018. godine, Velić sam predao policiji u Sarajevu, kazavši šta je učinio. Jedno vrijeme bio je u pritvoru u Kaznenopopravnom zavodu Luke, gdje je bio izoliran od drugih pritvorenika.

Podsjetit ćemo da je Velić tvrdio da je bio pod utjecajem crne magije. Tvrdio je da su mu došla četiri džina i kazala da počini ovo ubistvo.