Tokom proslave u Sarajevu mladić pao sa krova vozila u pokretu: Ljekari mu se bore za život

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u Sarajevu tokom proslave historijske pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

Naime, jedna osoba je zadobila teške tjelesne povrede opasne po život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod RTV doma.

Kobna nesreća se dogodila kada je mladić D.H. (21) ispao sa krova automobila u pokretu i zadobio teške tjelesne povrede udarcem od asfalt.

Zbog ove saobraćajne nesreće uhapšen je njegov pijani prijatelj i vozač Audija A6 A.O. (22).

- Dana 25.06.2026. godine u 00,35 sati na kolovozu ulice Bulevar Meše Selimovića, općina Novi Grad, dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom je došlo do pada na kolovoz D.H. (2005) iz Sarajeva, s krova putničkog motornog vozila „Audi A6“, kojim je prije sticanja prava na upravljanje i pod dejstvom alkohola, upravljao A.O. (2004) iz Sarajeva. Naime, kod A.O. je alkotestiranjem utvrđeno prisustvo od 1,53 promila alkohola u organizmu - naveli su iz MUP-a KS.

Dodali su da je u ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede opasne po život zadobio je D.H., koji je nakon ukazane ljekarske pomoći na KUM UKC Sarajevo, premješten na Kliniku za neurohirurgiju radi daljnjeg liječenja.

Naime, kod A.O. je alkotestiranjem utvrđeno prisustvo od 1,53 promila alkohola u organizmu.

- Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj na licu mjesta su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, uz učešće stalnog sudskog vještaka saobraćajne struke - saopšteno je.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja (član 336. stav 1., u vezi člana 332. stav 1 i člana 333. stav 1 KZ FBiH), osumnjičeni A.O. je lišen slobode i predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, rečeno je iz MUP-a KS.