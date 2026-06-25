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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Pogledajte video / Stravični prizori u Sarajevu: Preticao vozila pa završio na krovu

Povrijeđena jedna osoba koja je prevezena na KUM

Mjesto nesreće. E. Trako

Piše: Dženana Redžepagić

25.6.2026

U naselju Nova Otoka u Sarajevu došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je vozilo završilo na krovu u pješačkoj zoni.

Povrijeđena je jedna osoba koja je prevezena na KUM gdje joj se ukazuje medicinska pomoć.

- Učestvovalo je jedno vozilo, a povrijeđena je jedna osoba. Lice je prevezeno na KUM - potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a KS.

Kako "Avaz" nezvanično saznaje, osoba koja je upravljala automobilom, preticala je druga vozila nakon čega je udarila u saobraćajni znak te se automobil prevrnuo na krov. 

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
# MUP KS
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