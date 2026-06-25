Pogledajte video / Stravični prizori u Sarajevu: Preticao vozila pa završio na krovu

U naselju Nova Otoka u Sarajevu došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je vozilo završilo na krovu u pješačkoj zoni.
Povrijeđena je jedna osoba koja je prevezena na KUM gdje joj se ukazuje medicinska pomoć.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
Povrijeđena jedna osoba koja je prevezena na KUM
Mjesto nesreće. E. Trako
U naselju Nova Otoka u Sarajevu došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je vozilo završilo na krovu u pješačkoj zoni.
Povrijeđena je jedna osoba koja je prevezena na KUM gdje joj se ukazuje medicinska pomoć.
- Učestvovalo je jedno vozilo, a povrijeđena je jedna osoba. Lice je prevezeno na KUM - potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a KS.
Kako "Avaz" nezvanično saznaje, osoba koja je upravljala automobilom, preticala je druga vozila nakon čega je udarila u saobraćajni znak te se automobil prevrnuo na krov.
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