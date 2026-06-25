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MUP BPK

Tokom intervencije u slučaju porodičnog nasilja povrijeđen policajac: Napadač uhapšen

Protiv navedenog lica bit će poduzete mjere i radnje u skladu sa zakonom

Povrijeđen policajac. MUP BPK

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

25.6.2026

Policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde postupali su u jednom slučaju u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

O navedenom je upoznat dežurni kantonalni tužilac, a Općinskom sudu u Goraždu upućen je zahtjev za izricanje zaštitnih mjera.

Prilikom poduzimanja službenih radnji po navedenom događaju došlo je do fizičkog napada na policijske službenike od strane jednog lica iz Goražda, kojom prilikom je jedan policijski službenik zadobio povrede, te mu je ukazana ljekarska pomoć u Urgentnom centru Kantonalne bolnice Goražde. 

Lice koje je izvršilo fizički napad lišeno je slobode i smješteno u prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode Policijske uprave Goražde. Protiv navedenog lica bit će poduzete mjere i radnje u skladu sa zakonom.

# GORAŽDE
# PORODIČNO NASILJE
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