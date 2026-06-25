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UHAPŠEN

Bosanac izazvao požar kod Šibenika: Koristio električnu testeru, pa izgorjelo 4 hektara

U Policijskoj stanici Šibenik sprovedena je kriminalistička obrada nad državljaninom BiH

Bosanac izazvao požar kod Šibenika. Pixsell

M. P.

25.6.2026

Državljanin BiH (55) osumnjičen je za izazivanje požara kod Šibenika u kojem su izgorjela četiri hektara rastinja i maslina, kao i četiri telefonska stuba, saopštila je policija.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je jučer u mjestu Dvornica u općini Rogoznica kod Šibenika prilikom radova električnom motornom testerom izazvao iskrenje uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara.

U Policijskoj stanici Šibenik sprovedena je kriminalistička obrada nad državljaninom BiH osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine.

Požar je u potpunosti ugašen sinoć u 21:10 sati, a povrijeđenih nije bilo.

# POŽAR
# ŠIBENIK
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