U SKB Mostar preminuo dječak nakon što je pao s električnog romobila

U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar jučer je preminuo 15-godišnji mladić iz okolice Metkovića, nakon što je zadobio po život opasne povrede glave u teškoj nesreći koja se dogodila u utorak.

Liječnici su se danima borili za njegov život, no ozljede su, nažalost, bile preteške.

Nesreća se dogodila kada se skupina djece igrala u blizini vodonatapnog kanala.

Jedno je dijete na druženje došlo električnim romobilom, nakon čega su se dječaci izmjenjivali u vožnji. Kada je red došao na 15-godišnjaka, sjeo je na romobil, no ubrzo je izgubio nadzor, pao na kolnik i glavom snažno udario o asfalt.

Kako neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik, romobil kojim je upravljao nesretni mladić bio je znatno veće snage nego što je to zakonom dopušteno za takvu vrstu vozila.