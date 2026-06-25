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TEŠKA NESREĆA

U SKB Mostar preminuo dječak nakon što je pao s električnog romobila

Liječnici su se danima borili za njegov život, no ozljede su, nažalost, bile preteške

Danima trajala borba za život. Facebook

D. E.

25.6.2026

U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar jučer je preminuo 15-godišnji mladić iz okolice Metkovića, nakon što je zadobio po život opasne povrede glave u teškoj nesreći koja se dogodila u utorak.

Liječnici su se danima borili za njegov život, no ozljede su, nažalost, bile preteške.

Nesreća se dogodila kada se skupina djece igrala u blizini vodonatapnog kanala.

Jedno je dijete na druženje došlo električnim romobilom, nakon čega su se dječaci izmjenjivali u vožnji. Kada je red došao na 15-godišnjaka, sjeo je na romobil, no ubrzo je izgubio nadzor, pao na kolnik i glavom snažno udario o asfalt.

Kako neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik, romobil kojim je upravljao nesretni mladić bio je znatno veće snage nego što je to zakonom dopušteno za takvu vrstu vozila.

# NESREĆA
# ROMOBIL
# MOSTAR
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