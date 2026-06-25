Državljanin BiH uhapšen u Srbiji: Prevozio dvije i po tone junećeg mesa bez dokaza o porijeklu

Državljanin BiH uhapšen je u mjestu Jablanica na Zlatiboru nakon što je u njegovom kamionu pronađeno gotovo 2,5 tone svježeg junećeg mesa vrijednog oko 16.800 evra bez dokaza o porijeklu i kvalitetu.

Državljanin BiH čiji su inicijali D.B. (31) uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina, saopšten je iz MUP-a Srbije.

Hapšenje su izvršili pripadnici granične policije Srbije prilikom kontrole kamiona Mercedes kojim je upravljao osumnjičeni, kada su pronašli 2.469 kilograma svježeg junećeg mesa bez dokaza o porijeklu.