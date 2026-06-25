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ZLATIBOR

Državljanin BiH uhapšen u Srbiji: Prevozio dvije i po tone junećeg mesa bez dokaza o porijeklu

Uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina

Meso bez porijekla. X

D. E.

25.6.2026

Državljanin BiH uhapšen je u mjestu Jablanica na Zlatiboru nakon što je u njegovom kamionu pronađeno gotovo 2,5 tone svježeg junećeg mesa vrijednog oko 16.800 evra bez dokaza o porijeklu i kvalitetu.

Državljanin BiH čiji su inicijali D.B. (31) uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina, saopšten je iz MUP-a Srbije.

Hapšenje su izvršili pripadnici granične policije Srbije prilikom kontrole kamiona Mercedes kojim je upravljao osumnjičeni, kada su pronašli 2.469 kilograma svježeg junećeg mesa bez dokaza o porijeklu.

# TRGOVINA
# MESO
# HAPŠENJE
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