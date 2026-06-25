Hitna pomoć opisala dramatično spašavanje mladića u Sarajevu: Ispao iz automobila tokom proslave pobjede Zmajeva

Tokom slavlja, nakon pobjede nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara, jedan mladić je pao s krova automobila i teško se povrijedio. Hitna medicinska pomoć Sarajevo, oglasila se saopštenjem u kojem je opisala detalje teške nesreće, te kako je njihov kolega Haris Bajrović reagovao.

- Tokom proslave legendarne pobjede Zmajeva, jedna osoba je nakon pada sa krova automobila zadobila teške tjelesne povrede. U tim trenucima, prije dolaska ekipe hitne medicinske pomoći, ključnu ulogu u pružanju prve pomoći imao je naš kolega Haris Bajrović, hitni medicinski tehničar.

Iako se u tom trenutku nalazio van službe, kolega Haris je među prvima prišao povrijeđenoj osobi. U saradnji sa policijskim službenicima poduzeo je sve neophodne mjere sigurnosti lica mjesta kako bi se osigurala zaštita pacijenta i omogućilo nesmetano pružanje pomoći. Nakon brze procjene stanja unesrećenog, timu pozivnog centra Zavoda prenio je ključne informacije o stanju pacijenta i vitalnim parametrima, što je od presudnog značaja za pravovremeno aktiviranje odgovarajućeg tima i adekvatnu pripremu za intervenciju na terenu.

Do dolaska ekipe hitne medicinske pomoći nadzirao je stanje pacijenta, sprječavajući neadekvatne postupke prisutnih koji su mogli dovesti do dodatnih povreda i komplikacija, te je po dolasku ekipe nastavio pružati podršku u zbrinjavanju povrijeđene osobe.

Ovaj događaj još jednom potvrđuje koliki značaj imaju pravilno pružanje prve pomoći i mjere osnovne životne podrške (BLS). Rana procjena stanja pacijenta, osiguranje sigurnog okruženja, održavanje prohodnosti disajnog puta, praćenje vitalnih funkcija i sprječavanje dodatnih povreda predstavljaju ključne korake koji direktno utiču na ishod liječenja, smanjenje komplikacija i povećanje šansi za oporavak pacijenta.

Pravovremena i adekvatna reakcija često predstavlja odlučujući faktor između težih posljedica i povoljnijeg ishoda liječenja.

Ponosni smo na profesionalnost, stručnost i predanost naših uposlenika, koji i izvan radnog vremena ostaju spremni staviti svoje znanje i vještine u službu građana. Ovakvi primjeri potvrđuju da je pružanje pomoći drugima mnogo više od profesije; to je trajna odgovornost i poziv.

Zahvaljujemo se našem kolegi Harisu Bajroviću na prisebnosti, brzoj reakciji i profesionalnom postupanju koje je još jednom potvrdilo značaj kontinuirane edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenog osoblja. Istovremeno, ovaj događaj podsjeća i na važnost poznavanja osnova prve pomoći i mjera osnovne životne podrške među građanima, jer pravovremena i pravilna reakcija prisutnih do dolaska stručnih timova ostvaruje presudno djelovanje na ishod liječenja i oporavak pacijenta.

Pacijentu želimo što brži i uspješniji oporavak, te povratak svakodnevnim aktivnostima u što skorijem vremenu. Također, želimo izraziti zahvalnost policijskim službenicima i svim građanima koji su pokazali odgovornost i saradnju na mjestu događaja, potvrđujući da zajedničkim djelovanjem možemo doprinijeti zaštiti života i zdravlja naših sugrađana, naveli su iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.