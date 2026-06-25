Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NESREĆA

Kamion sletio s puta, saobraćaj na dionici Banja Luka - Mrkonjić Grad u prekidu

Prema dostupnim informacijama, teretno vozilo je iz za sada nepoznatih razloga sletjelo s kolovoza u jarak

Uviđaj u toku. Facebook

D. E.

25.6.2026

Na magistralnom putu Banja Luka - Mrkonjić Grad danas je došlo do saobraćajne nezgode, zbog koje je saobraćaj na ovoj dionici u potpunom prekidu.

Prema dostupnim informacijama, teretno vozilo je iz za sada nepoznatih razloga sletjelo s kolovoza u jarak.

Na lice mjesta stigla je policija koja vrši uviđaj, kao i dizalica koja radi na izvlačenju vozila.

Nezgoda se dogodila kod restorana „Klašnik“. Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenim osobama.

Zbog intervencije i uviđaja saobraćaj je obustavljen, a vozačima se savjetuje korišćenje alternativnih pravaca.

# NESREĆA
# MRKONJIĆ GRAD
# BANJA LUJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.