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VJERSKI SIMBOL OŠTEĆEN

Međureligijsko vijeće osudilo napad na pravoslavni krst kod Travnika, traži istragu

Na krst je ispaljeno više desetina metaka, s namjerom da bude oštećen ili presječen

Skrnavljenje vjerskog simbola. Screenshot

Dž. B.

25.6.2026

Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije je osudilo napad na pravoslavni krst u naselju Zaselje kod Travnika, te pozvalo nadležne institucije da hitno provedu istragu, utvrde okolnosti i procesuiraju odgovorne.

Kako je saopćeno, incident uključuje pucnjavu iz vatrenog oružja na krst i u pravcu nekadašnjeg pravoslavnog groblja, što je ocijenjeno kao čin koji narušava međusobno povjerenje i suživot u zajednici.

Iz Vijeća poručuju da poštovanje vjerskih simbola svih konfesija predstavlja osnovni uslov za miran i dostojanstven život, te da svako njihovo skrnavljenje ima ozbiljne društvene posljedice.

Prema navodima Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, na krst je ispaljeno više desetina metaka, s namjerom da bude oštećen ili presječen. Krst je, kako tvrde, postavljen kako bi obilježio područje nekadašnjeg pravoslavnog groblja u Zaselju.

Odbor također navodi da je u tom naselju prema popisu iz 1991. godine živjelo isključivo srpsko stanovništvo, dok prema podacima iz 2013. godine tamo više nema Srba.

Povodom incidenta oglasili su se i predstavnici vlasti iz Republike Srpske, koji su osudili napad i zatražili hitno otkrivanje i kažnjavanje počinilaca.

Međureligijsko vijeće i drugi akteri pozvali su nadležne organe da javnost informišu o rezultatima istrage i preduzetim mjerama.

# MEĐURELIGIJSKO VIJEĆE U BIH
# TRAVNIK
# PRAVOSLAVNI KRST
# ZASELJE
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