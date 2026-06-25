Potvrđena optužnica protiv Šagolja: Bivšem časniku HVO-a na teret se stavlja pokušaj krijumčarenja pola tone kokaina

Sud Bosne i Hercegovine danas je potvrdio optužnicu za organizovani kriminal kojom Tužilaštvo BiH tereti Zdravka Šagolja, nekadašnjeg časnika Hrvatskog vijeća odbrane (HVO), za ilegalnu trgovinu drogom uključujući tu pokušaj krijumčarenja velike pošiljke kokaina iz Južne Amerike preko luke Ploče.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je Zdravko Šagolj pristupio grupi za organizovani kriminal, koju je organizovao B.P zajedno sa D.M. sa drugim njima poznatim licima, u periodu od oktobra 2019. godine pa do kraja marta 2021. godine, na teritoriji BiH, Srbije, potom na području zemalja Evropske unije, tačnije Grčke, Slovačke i Hrvatske, te Ekvadora u Južnoj Americi.

Navodi se da su bili svjesni zabranjenosti svog djelovanja, a sa ciljem ostvarivanja protivpravne imovinske koristi, a koja je pripremala i vršila neovlašćeni promet opojnom drogom kokain, međunarodnu prodaju i prenos opojne droge, nuđenjem na prodaju, kupovinu i prevoz opojne droge, te posredovala u međunarodnoj prodaji i kupovini droge kokain, koju su nabavljali na teritoriji Ekvadora u Južnoj Americi, radi njene dalje preprodaje u Bosni i Hercegovini, Srbiji i drugim zemljama EU, pri tome koristeći posebno podešene telefone sa instaliranim aplikacijama Sky Ecc, namijenjene za ostvarivanje zaštićene i kriptovane komunikacije.

Dalje se navodi da je optuženi Zdravko Šagolj pristupio navedenoj grupi za organizovani kriminal, pa je u sastavu grupe, svjesno, imao ulogu da koordiniše i obezbijedi bezbjedan prolaz kontejnera sa voćem u kojim je bila sakrivena opojna droga kokain, koja je prevožena iz Ekvadora preko luke Pirej u Grčkoj do luke Ploče u Hrvatskoj, te da poveže organizatore grupe i posreduje između njih i Z.E carinika u luci Ploče, čija je uloga u okviru navedene grupe bila da kao carinski službenik za kontrolu rizika u luci Ploče prilikom carinskog postupka u Hrvatskoj ne obavi dužnost pregleda kontejnera koju je dužan obaviti, s ciljem da opojna droga bude dalje prevezena do teritorije BiH putem firmi za prividnu djelatnost trgovine voćem i povrćem.

Pošiljka u kojoj je bilo više od 500 kilograma kokaina je na temelju međunarodne policijske saradnje otkrivena i zaplijejenjena po dolasku u luku Ploče 19. marta 2021. godine.

Procijenjena vrijednost zaplijenjene droge na ilegalnom narko-tržištu tada je iznosila oko 20 miliona eura, a na ulici bi u preprodaji dosegnula i iznos od oko 50 miliona eura.

Šagolju je sud BiH već izrekao prvostepenu presudu od šest godina zatvora.