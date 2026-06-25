U eksploziji plina teško povrijeđen radnik Nove Željezare Zenica

U popodnevnim satima došlo je do nesreće u pogonu Energetika Nove Željezare Zenica u kojoj je jedan radnik zadobio teže povrede, kazao je za "Avaz" predsjednik Sindikata NŽZ Rašid Fetić. Radnik je zadobio opekotine leđa i nalazi se na Klinici za plastičnu historiju UKC Sarajevo.

- Prema našim informacijama nesreća se desila prilikom odvajanja plina, spajanja sa cisterne na cijevi, došlo je do oslobađanja pritiska i desila se eksplozija. Sve ovo se dešava baš u danu kada je održano ročište o stečaju Željezare. Radnici na posao dolaze pod pritiskom i u neizvjesnosti su. Policija je dolazila, inspektori su bili, sve je ograđeno trakom i sutra ćemo imati više informacija jer će vjerovatno biti uviđaj - kazao je Fetić za "Avaz".