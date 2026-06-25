Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA "AVAZ"

U eksploziji plina teško povrijeđen radnik Nove Željezare Zenica

Sve ovo se dešava baš u danu kada je održano ročište o stečaju Željezare, kaže Fetić

Zenička željezara. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

25.6.2026

U popodnevnim satima došlo je do nesreće u pogonu Energetika Nove Željezare Zenica u kojoj je jedan radnik zadobio teže povrede, kazao je za "Avaz" predsjednik Sindikata NŽZ Rašid Fetić. Radnik je zadobio opekotine leđa i nalazi se na Klinici za plastičnu historiju UKC Sarajevo.

- Prema našim informacijama nesreća se desila prilikom odvajanja plina, spajanja sa cisterne na cijevi, došlo je do oslobađanja pritiska i desila se eksplozija. Sve ovo se dešava baš u danu kada je održano ročište o stečaju Željezare. Radnici na posao dolaze pod pritiskom i u neizvjesnosti su. Policija je dolazila, inspektori su bili, sve je ograđeno trakom i sutra ćemo imati više informacija jer će vjerovatno biti uviđaj - kazao je Fetić za "Avaz".

# ZENICA
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
# RAŠID FETIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.